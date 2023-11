Damit Hunde länger leben: Unternehmen arbeitet an Anti-Aging-Medikament für Tiere

Celine Halioua, CEO und Gründerin von "Loyal for Dogs", will Hundeleben verlängern. © LinkedIn/Celine Halioua

Wer möchte nicht, dass sein eigener Vierbeiner so lange wie möglich lebt? Das US-Unternehmen "Loyal for Dogs" arbeitet an einer kuriosen Lösung: einem Anti-Aging-Medikament für Hunde.

Wie Business Insider berichtet, überstand die Langlebigkeits-Medizin für Hunde eine von drei regulatorischen Hürden bei der amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), gab das Unternehmen am gestrigen Dienstag bekannt.

LOY-001 und sein Nachfolger LOY-002 sind Injektionen, die Hunden im Alter von mehr als sieben Jahren und über 18 Kilogramm Körpergewicht verabreicht werden können. In einem Abstand von drei bis sechs Monaten sollen die Spritzen dazu führen, dass therapierte Fellnasen länger leben.

Hauptfaktor des Anti-Aging-Medikaments ist ein Wirkstoff, der die Wachstumsfaktoren großer Hunde verlangsamen soll. Bisher ist unklar, wie viele Jahre einem Vierbeiner so zusätzlich ermöglicht werden können.