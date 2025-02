Er sitzt seit fast zwei Jahren im Tierheim: Bronx hat trotzdem noch Hoffnung

American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bronx aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der fast acht Jahre alte Rüde am 8. Mai 2023 als Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße - zuvor hatte es Beißvorfälle mit anderen Hunden gegeben.

Im Umgang mit seinen Pflegern zeigt sich der grundsätzlich sanfte Riese aber sehr freundlich und verschmust. Der Vierbeiner hat einen guten Grundgehorsam und kennt es auch, mal alleine zu bleiben.

Mit seinen ehrenamtlichen Gassigehern macht Bronx regelmäßig Ausflüge - auch mit Bus, Bahn und Auto. Er fährt dort zwar souverän mit, manchmal spielt sein Magen aber nicht mit und der Fellnase wird schlecht.

Auf Gassirunden läuft der Mischling generell gut an der Leine mit, bzw. trottet er so lange hinter einem her, bis er dann doch mal etwas sieht, was seine Aufmerksamkeit erregt.