Frauchen "tritt" Golden Retriever: Reaktion des Hundes bringt alle zum Lachen
Edinburgh (Schottland) - Eigentlich gelten Golden Retriever als glückliche und stets fröhliche Hunde, doch im Falle von Lucie könnte man das manchmal anzweifeln. Denn bei der Goldie-Dame reicht oft eine vermeintlich kleine Unannehmlichkeit aus - und ihr Tag scheint ruiniert, wie auch in einem neuen Video des Vierpfoters zu sehen ist.
Gemeinsam mit Katze Kevin und ihren Besitzern führt Lucie ein gemütliches Leben in Schottland - für die Weiten des Netzes festgehalten auf ihrem eigenen TikTok-Kanal, auf dem schon der ein oder andere Clip viral ging.
So auch in dieser Woche! Als Frauchen Cara (36) ihrer Hündin wieder mal die Handykamera vor die Schnauze hielt, passierte ein Missgeschick - Lucies Entsetzen schien keine Grenzen zu kennen.
In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Goldie-Dame fröhlich mit dem Schwanz wedelnd auf Cara zuläuft, nur um dann - natürlich ohne jegliche Absicht - einen Tritt auf die Pfote zu bekommen!
"Aus Versehen auf ihrem Fuß gestanden und damit offensichtlich ihr Leben ruiniert", ist in dem Video zu lesen - und fasst Lucies Reaktion recht passend zusammen. Denn obwohl sich Cara sofort bei ihrer Hündin entschuldigt, springt diese entgeistert von ihr weg, stimmt nach wenigen Augenblicken sogar einen tiefen Bell-Jaul-Ton an.
Ihre Besitzerin will sich abermals entschuldigen, doch der Retriever verzieht sich in ein anderes Zimmer. "Sie haut ab, um es Dad zu erzählen", steht in dem Clip geschrieben.
Schreckhafter Golden Retriever geht extrem viral
Lucie kann Cara nicht sofort vergeben
Im Nebenzimmer angekommen blickt Lucie allem Anschein nach nicht nur körperlich, sondern vor allem seelisch tief verletzt zu ihrem Frauchen zurück. Auf Caras "Ich liebe dich, Lucie" reagiert sie nur mit einem aufgebrachten Bellen.
"Manche mögen es eine Überreaktion nennen, aber Lucie kommuniziert einfach so, wie sie es am besten kann", erklärt ihre Besitzerin in der Videobeschreibung.
Im Netz wurde die Aufnahme sofort zum Klick-Hit: Innerhalb von weniger als zwei Tagen wurde das Video schon knapp neun Millionen Mal angesehen! Mehr als zwei Millionen User ließen der leidenden Goldie-Dame außerdem ein Like da.
