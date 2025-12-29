Frau glaubt, dass Kojote in ihrem Garten ist: Was dann folgt, verändert ihr Leben

Nach einem Fotovergleich im Internet war die Verwirrung perfekt. Was saß da für ein Vierbeiner in Chelseas Garten?

Von Christian Norm

Texas (USA) - Zunächst hielt sie ihn für einen Hundewelpen. Dann wurde Chelsea aus Texas von ihrem Nachbarn gewarnt, er sehe aus wie ein Kojote. Nach einem Fotovergleich im Internet war die Verwirrung perfekt. Der junge Vierbeiner, der sich in ihren Garten verirrt hatte, sah wirklich haargenau wie ein Kojote aus. Was Chelsea zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Das Tier sollte ihr Leben bald verändern!

Hundewelpe oder Kojote? Diese Fellnase sorgte für Irritation bei ihren Entdeckern. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/yotethedog In einem Interview mit Newsweek sprach die Texanerin jetzt über ihre erste Begegnung mit dem tierischen Eindringling im Juni und die bis heute andauernden Folgen. "Er hatte sich hinter unserer Pflanze in der Ecke verkrochen und bellte mich an", erzählte Chelsea. "Man merkte, dass er große Angst hatte", fügte sie hinzu. Das arme Tier sei in der großen texanischen Sommerhitze immer wieder in eine andere Ecke ihres Gartens gerannt, wenn sie oder jemand anderes versucht habe, sich ihm zu nähern. Hunde Frau wird stutzig, als Freund ihr nicht auf Textnachricht antwortet: Dann checkt sie die Überwachungskamera Anderthalb Stunden lang versuchten schließlich Chelsea und ihre Schwester, die Situation in den Griff zu bekommen. Dann bemerkten sie, dass die Fellnase langsam müde wurde.

Insta-Video zeigt Weihnachtsfest des Vierbeiners