Frau glaubt, dass Kojote in ihrem Garten ist: Was dann folgt, verändert ihr Leben
Texas (USA) - Zunächst hielt sie ihn für einen Hundewelpen. Dann wurde Chelsea aus Texas von ihrem Nachbarn gewarnt, er sehe aus wie ein Kojote. Nach einem Fotovergleich im Internet war die Verwirrung perfekt. Der junge Vierbeiner, der sich in ihren Garten verirrt hatte, sah wirklich haargenau wie ein Kojote aus. Was Chelsea zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte: Das Tier sollte ihr Leben bald verändern!
In einem Interview mit Newsweek sprach die Texanerin jetzt über ihre erste Begegnung mit dem tierischen Eindringling im Juni und die bis heute andauernden Folgen.
"Er hatte sich hinter unserer Pflanze in der Ecke verkrochen und bellte mich an", erzählte Chelsea. "Man merkte, dass er große Angst hatte", fügte sie hinzu.
Das arme Tier sei in der großen texanischen Sommerhitze immer wieder in eine andere Ecke ihres Gartens gerannt, wenn sie oder jemand anderes versucht habe, sich ihm zu nähern.
Anderthalb Stunden lang versuchten schließlich Chelsea und ihre Schwester, die Situation in den Griff zu bekommen. Dann bemerkten sie, dass die Fellnase langsam müde wurde.
Insta-Video zeigt Weihnachtsfest des Vierbeiners
Daraufhin ergriff Chelseas Schwester ihre Chance, warf eine Decke über das Jungtier. Kurz darauf steckte das höchst verängstigte Wesen in einem Zwinger und die Frauen fuhren direkt mit ihm zum Tierarzt.
Dort konnte schnell geklärt werden, dass es sich um einen Hundewelpen handelte, der lediglich eine optische Ähnlichkeit mit einem Kojoten aufwies. In Anspielung darauf nannte Chelsea den Rüden aber Yote.
Danach stand sie vor der nächsten Frage: Was sollte sie mit dem Hund machen? Die US-Amerikanerin versuchte zunächst, ihn zusammen mit ihrem Mann Steven, seinen möglichen Besitzern zurückzugeben.
Doch trotz intensiver Suche in den sozialen Medien und Telefonaten mit Tierheimen fand sich niemand. Also zog das Paar einen Schlussstrich.
"Wir haben uns sofort eingestanden, dass wir ihn beide behalten wollten", sagte Chelsea dem US-Magazin. "Er hat sich in unsere Herzen geschlichen", fügte sie abschließend hinzu.
