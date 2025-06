Frau holt Vierbeiner bei Hundetagesstätte ab: Als sie erfährt, wo er den ganzen Tag war, ist sie sprachlos

Frauchen TJ war überrascht, als sie hörte, welche Aufgabe ihr Vierbeiner "Cubby" im Hunde-Kindergarten übernommen hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/tj_cosplays

US-Amerikanerin TJ erklärt in ihrem Video auf TikTok, dass man ihren Hund "Cubby" in der Betreuung als "Papa" angestellt hätte. "Als ich ihn abholen wollte, erklärten sie mir, dass man ihn in die 'Mama-Welpen'-Gruppe gesteckt hätte", so die Hundehalterin weiter.

Für sie war diese Neuigkeit mehr als überraschend, da sie ihrem Vierbeiner eine derart verantwortungsvolle Aufgabe nicht zugetraut hätte. In jener Gruppe würde Cubby nicht nur auf die Babys aufpassen, sondern ihnen außerdem liebevoll aber bestimmt zeigen, wie sich ein vernünftiger Hund zu verhalten hat.

"Bist du jetzt Onkel Cubby?", fragte TJ ihren Vierbeiner amüsiert, während sie ihn streichelt.

Die US-Amerikanerin begründet ihre Überraschung über Cubbys "Job" in der Hundebetreuung damit, dass er derzeit eigentlich noch "leinenreaktiv" sei, also beim Gassigehen alles andere als entspannt wäre. Zudem würde er nicht mit allen Hunden klarkommen und nur bestimmte Vierbeiner akzeptieren.