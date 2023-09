Frau vom Blitz getroffen und schwer verletzt: Von ihrem Hund fehlt jede Spur

Boston - Die Gassi-Tour im US-Bundestaat Massachusetts wurde zum Albtraum. Als eine 31-Jährige am Samstag im Bostoner Stadtteil Dorchester mit ihrem Hund spazieren ging, wurde sie vom Blitz getroffen und dabei schwer verletzt.

Zwei Frauen wurden vom Blitz getroffen und davon geschleudert. Der Zustand von einer der beiden Damen ist kritisch. (Symbolbild) © 123RF/kwasny221

Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei wegen des Unglücks benachrichtigt.

Wie NBC Boston schreibt, war die 31-Jährige gerade stehengeblieben, um mit einer 49-jährigen Spaziergängerin zu plaudern.

Als währenddessen ein Blitz in der Nähe einschlug, wurden beide Personen davongeschleudert.

Der Blitz hatte so viel Kraft, dass Rinde und Holzfasern eines in der Nähe befindlichen Baumes absplitterten und in der Gegend verteilt wurden.

Die ältere Person von beiden hatte Glück, blieb bei dem Vorfall quasi unverletzt. Heftiger hatte es die jüngere Dame getroffen.

Sie wurde zurückgeworfen und war wegen der Naturgewalt nicht ansprechbar.