Frau wird nach Organversagen ins Koma versetzt: Als ein Hund ihre Hand berührt, passiert das Unfassbare

Cooper City (USA) - Eine Frau (39) aus Florida , die nach mehreren medizinischen Vorfällen ins künstliche Koma versetzt werden musste, machte eine wundersame Genesung durch, nachdem ihr ein vierbeiniger Held aus dem Koma geholfen hatte.

Priscilla Timmons (39) musste nach mehreren medizinischen Notfällen ins Koma versetzt werden. Ein Hund half ihr daraufhin, wiederzuerwachen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Priscilla Timmons

Priscilla Timmons hat in den letzten Monaten die Hölle auf Erden durchgemacht. Am 13. März wurde sie ohnmächtig, nachdem sie laut PEOPLE eine massive Lungenembolie erlitten hatte. Diese wiederum lösten bei ihr drei Herzstillstände und Multiorganversagen aus.

Nachdem ihr Herz mehrfach ausgesetzt hatte, gaben ihr die Ärzte nur noch eine zehnprozentige Überlebenschance. "Auf der Intensivstation verschlechterte sich ihr Zustand und sie erlitt einen Herzstillstand", erinnert sich Dr. Daniel Mayer, Leiter der Intensivstation des Memorial Healthcare Systems.

Was folgte, war für Priscilla und ihre Familie der absolute Horror: 21 Tage lag die 39-Jährige im Krankenhaus, kämpfte wie eine Löwin gegen Organversagen und Mobilitätsprobleme.

Schließlich entschlossen sich die behandelnden Ärzte, sie in ein künstliches Koma zu versetzen.

Während des Dämmerschlafs bekam Priscilla teilweise mit, was um sie herum geschah. So erinnert sie sich daran, Stimmen gehört zu haben, sich aber weder bewegen noch ihre Augen öffnen zu können. "Ich dachte nur: Oh mein Gott, ich bin im Koma. Und dann wurde mir klar: Wow, man kann einen tatsächlich hören, wenn man im Koma liegt", so die 39-Jährige heute.

Der Wendepunkt kam, als sich das medizinische Personal entschloss, Therapiehunde ans Bett der Patientin zu lassen.