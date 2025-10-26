Frau wird nach Organversagen ins Koma versetzt: Als ein Hund ihre Hand berührt, passiert das Unfassbare
Cooper City (USA) - Eine Frau (39) aus Florida, die nach mehreren medizinischen Vorfällen ins künstliche Koma versetzt werden musste, machte eine wundersame Genesung durch, nachdem ihr ein vierbeiniger Held aus dem Koma geholfen hatte.
Priscilla Timmons hat in den letzten Monaten die Hölle auf Erden durchgemacht. Am 13. März wurde sie ohnmächtig, nachdem sie laut PEOPLE eine massive Lungenembolie erlitten hatte. Diese wiederum lösten bei ihr drei Herzstillstände und Multiorganversagen aus.
Nachdem ihr Herz mehrfach ausgesetzt hatte, gaben ihr die Ärzte nur noch eine zehnprozentige Überlebenschance. "Auf der Intensivstation verschlechterte sich ihr Zustand und sie erlitt einen Herzstillstand", erinnert sich Dr. Daniel Mayer, Leiter der Intensivstation des Memorial Healthcare Systems.
Was folgte, war für Priscilla und ihre Familie der absolute Horror: 21 Tage lag die 39-Jährige im Krankenhaus, kämpfte wie eine Löwin gegen Organversagen und Mobilitätsprobleme.
Schließlich entschlossen sich die behandelnden Ärzte, sie in ein künstliches Koma zu versetzen.
Während des Dämmerschlafs bekam Priscilla teilweise mit, was um sie herum geschah. So erinnert sie sich daran, Stimmen gehört zu haben, sich aber weder bewegen noch ihre Augen öffnen zu können. "Ich dachte nur: Oh mein Gott, ich bin im Koma. Und dann wurde mir klar: Wow, man kann einen tatsächlich hören, wenn man im Koma liegt", so die 39-Jährige heute.
Der Wendepunkt kam, als sich das medizinische Personal entschloss, Therapiehunde ans Bett der Patientin zu lassen.
Golden Retriever hilft Patientin, aus Koma zu erwachen
Golden Retriever "Scrunchie" wurde mit einem Leckerli gelockt und berührte beim Schnüffeln daraufhin die Hand der US-Amerikanerin.
"Dann spürte ich ihre Pfote, und da konnte ich meine Finger bewegen und meine Hand vom Bett heben", erinnert sich Priscilla an den magischen Moment. "Als große Hundeliebhaberin motivierte mich das, so oft wie möglich mit ihr in Kontakt zu treten."
Dank der tierischen Kuscheleinheiten, bei denen auch ein zweiter Hund namens "Honey Crisp" ihr Besuch abstattete, schaffte es der Körper der 39-Jährigen, aus dem Koma zu erwachen. "Gott sei Dank gibt es Therapiehunde, denn sie sind solche Engel."
Am vergangenen Mittwoch wurde die bemerkenswerte Genesung der Frau bei einer Pressekonferenz im Krankenhaus in Pembroke Pines gefeiert. Nach ihrer Entlassung erholt sich die 39-Jährige Stück für Stück - wenn auch mit Rückschlägen.
Vor ein paar Monaten suchte Priscilla demnach erneut die Notaufnahme auf, weil es ihr nicht gut ging. Allerdings spielte sich der Notfall nur in ihrem Kopf ab. "Mir wurde gesagt, meine Lunge sei hundertprozentig frei … als wäre mir nie etwas passiert. Das gab mir die nötige innere Ruhe."
Auf Instagram möchte die ehemalige Koma-Patientin jetzt über Blutgerinnsel aufklären, um andere Menschen auf derartige Fälle vorzubereiten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/Priscilla Timmons