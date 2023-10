Frauen retten Hund von Straße: Was der Tierarzt dann sagt, geht ihnen unter die Haut

Odessa (Ukraine) - Es begann mit einem kleinen schwarzen Punkt in weiter Ferne am Straßenrand. Doch als die Tierschützerin Olena aus Odessa und ihre Kollegin im Auto näher kamen, erkannten sie, dass es sich um einen Hund handelte.

Olena (r.) und ihre Kollegin versuchen die Hündin möglichst sicher zum Auto zu tragen. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Schnell hielten die Frauen von den "Love Furry Friends" an, um zu sehen, ob das Tier am Leben war. Da das Weibchen noch atmete, schleppten sie es so schnell und vorsichtig wie möglich in ihr Auto.

Was die Ukrainerinnen wenig später vom Tierarzt erfuhren, ging ihnen unter die Haut. Der Mediziner stellte fest, dass die Hündin nach einem Autounfall tagelang am Straßenrand gelegen haben musste. Ihr linkes Auge war so stark verletzt, dass es nicht mehr gerettet werden konnte.

Außerdem hatte die Fellnase eine blutige Wunde an der Seite. Teile des Blutes waren vermutlich in ihre Lunge geflossen. Darüber hinaus war das arme Wesen dehydriert.

Das war noch nicht alles.