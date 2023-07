Gericht knallhart: Einsamer Mann muss Hund selbst bezahlen

Stuttgart - In einem aktuellen Fall hat das Landessozialgericht Baden-Württemberg einem Bürgergeld-Empfänger die Kostenübernahme für die Anschaffung eines Hundes verweigert. In anderen Fällen hatte sich das Jobcenter kulanter gezeigt.

Nun, nach einem weiteren Anlauf, musste der Bürgergeld-Empfänger eine neuerliche Niederlage vor Gericht wegstecken. Das Gericht entschied in zweiter Instanz, dass das Jobcenter für die Anschaffung eines Hundes nicht zahlen müsse. Darüber hinaus wären noch 200 Euro monatliche Kosten hinzugekommen - etwa für Futter und Hundesteuer.

Damals flehte der Mann, dass ein tierischer Mitbewohner aus seiner Sicht unerlässlich sei, da er auf diese Weise die schweren Folgen sozialer und finanzieller Isolation kompensieren müsse. Das Sozialgericht Stuttgart hatte diesem Wunsch in erster Instanz jedoch eine Absage erteilt.

Was muss das Jobcenter leisten? Mit dieser Frage hat sich das Landessozialgericht Baden-Württemberg jetzt beschäftigt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Dabei konnte das Gericht der Argumentation des Klägers durchaus folgen und diese aus menschlicher Sicht nachvollziehen.

Die Pflege sozialer Kontakte sowohl zu Hunde- als auch zu Nichthundebesitzern in seinem Wohnumfeld sei dem Kläger jedoch unabhängig davon, ob er selbst einen Hund besitzt, uneingeschränkt möglich.

Was viele Menschen nicht wissen: Das Sozialgesetzbuch beinhaltet durchaus eine Art Grauzone. So kommt das Amt beispielsweise für bestimmte Erkrankungen auf, die mit einem erhöhten Hygienebedarf einhergehen. Dann nämlich wäre die zusätzliche Leistung eine überlebenswichtige Unterstützung, die dem Bezieher in jedem Falle zustünde.

Im geschilderten Fall konnte das Gericht diese Notwendigkeit allerdings nicht erkennen. Argumentiert wurde, dass der Kläger die finanzielle Unterstützung des Amtes nicht zum Überleben brauche, weil dieser die Kosten einer Hundehaltung dadurch vermeiden könne, dass er sich eben keinen Hund anschaffe.