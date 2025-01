Golden Retriever entdeckt draußen etwas: Seine Reaktion entzückt einfach alle

Golden Retriever Louie (r.) zeigt sich etwas vorfreudiger als seine Schwester Faith. © Montage: TikTok/noahchappieelias

Lou Bou, oft einfach Louie genannt, wohnt gemeinsam mit Schwesterchen Faith - ihres Zeichens ebenfalls ein Golden Retriever - bei Hunde-Papa Noah Chappie Elias.

Der liebt seine beiden Goldies so sehr, dass er seinen eigenen TikTok-Kanal inzwischen nur noch seinen tierischen Mitbewohnern widmet. So lud er vor einigen Tagen wieder einmal ein Video von Louie hoch, das seitdem steil viral ging.

In dem ungefähr eine Minute dauernden Clip ist der Goldie an der Seite seiner Schwester zu sehen, wie er durch eine Glastür in Richtung des verschneiten Gartens blickt. Dort hat er etwas gesehen, was für ihn ein Grund zu großer Freude ist.

"Louie wollte mit dem Nachbarshund im Schnee spielen", schrieb Noah zu dem Video. Seine Vorfreude bringt der Hund mit dem goldenen Fell dabei deutlich zum Ausdruck.

Enthusiastisch tippelt und tanzt Louie in der Aufnahme auf der Stelle herum. Es wird deutlich, dass er es kaum abwarten kann, draußen mit dem Nachbarshund zu spielen. Immer wieder dreht er aufgeregt seinen Kopf im Kreis, ganz am Ende des Videos blickt er in Richtung Noah - anscheinend um zu fragen, wann er denn nun endlich raus darf.