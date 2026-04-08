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Golden Retriever Welpe sucht sich ungewöhnlichen Freund

Was für eine skurrile Freundschaft: Ein Golden Retriever und ein Meerschweinchen verbringen so viel Zeit zusammen, dass der Hund sich wohl für einen Nager hält.

Von Juliane Bonkowski

USA - Huch, so ein ungleiches Duo sieht man auch nicht alle Tage: Ganz entspannt sitzt ein Meerschweinchen in seinem Käfig - an seiner Seite ein Golden Retriever, der offensichtlich viel lieber Zeit mit dem Nager verbringt als mit Artgenossen.

Meerschwein Murphy und der Golden-Retriever-Welpe sind ein Herz und eine Seele.
Meerschwein Murphy und der Golden-Retriever-Welpe sind ein Herz und eine Seele.  © Screenshot/Reddit/VariationLow5046

Doch damit nicht genug: Es wirkt ein wenig so, als würde dieser Vierbeiner sich selbst für ein Meerschweinchen halten. Das glaubt übrigens auch seine Besitzerin, eine Userin mit dem Namen VariationLow5046, die nicht anders konnte, als die zuckersüßen Fotos ihrer Haustiere auf Reddit zu posten.

Darauf zu sehen ist das großzügige Gehege des kleinen Murphy, in das der augenscheinlich noch recht junge Golden Retriever locker mit reinpasst.

Angst verspürt Murphy angesichts des aus seiner Sicht wohl riesigen Hundes offenbar nicht, die beiden kuscheln sich fast schon zusammen, reiben ihre kleinen und großen Nasen aneinander.

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"Hat sonst noch jemand einen Golden-Retriever-Welpen, der ein Meerschweinchen liebt oder sich für ein Meerschweinchen hält?", fragt die Hundemama in die Runde.

Immer wieder ertappt die Besitzerin den Hund dabei, wie er seinem Kumpel einen Besuch abstattet.
Immer wieder ertappt die Besitzerin den Hund dabei, wie er seinem Kumpel einen Besuch abstattet.  © Screenshot/Reddit/VariationLow5046

Eine große Liebe zwischen Hund und Meerschweinchen

Angst hat Murphy ganz offensichtlich keine.
Angst hat Murphy ganz offensichtlich keine.  © Screenshot/Reddit/VariationLow5046

Das Witzige daran: Ihren Aussagen zufolge frisst der Vierbeiner, dessen Namen sie allerdings nicht verrät, nicht nur Murphys Heu, sondern trinkt auch aus seiner Trinkflasche - wie ein echtes Meerschweinchen eben.

An Gesellschaft von anderen Hunden dürfte es ihm eigentlich nicht mangeln, denn es lebe noch ein älterer Bruder, ebenfalls ein Golden Retriever, mit im Haushalt.

"Aber das hält ihn nicht davon ab, seinen kleinen Meerschweinchen-Bruder Murphy zu lieben!", so die Besitzerin nicht ohne Stolz. Und diese Liebe wird wohl auch bedingungslos erwidert, immerhin hüpfe der Nager vor Freude im Käfig herum, wenn sein Hunde-Kumpel zu Besuch ist.

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Die Post-Erstellerin denkt indes - mit einem Augenzwinkern - darüber nach, Murphys Käfig zu vergrößern, wenn er so oft großen Besuch bekommt. Das scheint der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zu sein.

Titelfoto: Collage: Screenshots/Reddit/VariationLow5046

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