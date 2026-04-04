Halter lässt Hund unversorgt zurück: Gibt es endlich ein Happy End für Harald?

München - Herdenschutz-Mix Harald kam ins Münchner Tierheim , weil ihn sein Besitzer unversorgt in der Wohnung zurückgelassen hat und verschwunden ist.

Harald sucht erfahrene Halter, die sich gut mit Hunden auskennen. © Tierheim München (2)

35 Kilogramm, eine Schulterhöhe von 65 Zentimetern und ein Herz aus Gold: Harald ist zwar ein imposanter, aber auch ein sehr verschmuster Hund. Zunächst noch skeptisch zeigt er sich nach einer Eingewöhnung als sehr zutraulicher Begleiter.

Entsprechend seiner Rasse bringt Harald eine territoriale Veranlagung mit und bewacht seine Menschen und sein Zuhause verantwortungsbewusst. Wie viele Herdenschutzhunde handelt er dabei potenziell auch eigenständig.

Feste Rituale sind für Harald sehr wichtig, damit er nicht auf eigene Ideen kommt. Ob er alleine bleiben kann, ist noch ungewiss. "Wir vermuten, dass auch das nach einer Eingewöhnung keine Probleme darstellt", so das Tierheim.

Harald hofft auf Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn souverän führen können. "Er schafft es auf seine charmante und lustige Art, Personen schnell in seinen Bann zu ziehen", berichten seine Pfleger.

Im Tierheim wurde er bereits in ein Trainingsprogramm integriert. Künftige Besitzer werden auf Wunsch gerne weiter unterstützt. Bist Du Haralds großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100056 und lerne den Riesen kennen.