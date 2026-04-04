Halter lässt Hund unversorgt zurück: Gibt es endlich ein Happy End für Harald?
München - Herdenschutz-Mix Harald kam ins Münchner Tierheim, weil ihn sein Besitzer unversorgt in der Wohnung zurückgelassen hat und verschwunden ist.
35 Kilogramm, eine Schulterhöhe von 65 Zentimetern und ein Herz aus Gold: Harald ist zwar ein imposanter, aber auch ein sehr verschmuster Hund. Zunächst noch skeptisch zeigt er sich nach einer Eingewöhnung als sehr zutraulicher Begleiter.
Entsprechend seiner Rasse bringt Harald eine territoriale Veranlagung mit und bewacht seine Menschen und sein Zuhause verantwortungsbewusst. Wie viele Herdenschutzhunde handelt er dabei potenziell auch eigenständig.
Feste Rituale sind für Harald sehr wichtig, damit er nicht auf eigene Ideen kommt. Ob er alleine bleiben kann, ist noch ungewiss. "Wir vermuten, dass auch das nach einer Eingewöhnung keine Probleme darstellt", so das Tierheim.
Harald hofft auf Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihn souverän führen können. "Er schafft es auf seine charmante und lustige Art, Personen schnell in seinen Bann zu ziehen", berichten seine Pfleger.
Im Tierheim wurde er bereits in ein Trainingsprogramm integriert. Künftige Besitzer werden auf Wunsch gerne weiter unterstützt. Bist Du Haralds großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100056 und lerne den Riesen kennen.
Tierheim München: Hübscher Mischling sehnt sich nach einfühlsamen Menschen
Auch Jagdhund-Mix Patrokle hofft auf ein Zuhause. Der unkastrierte Hund kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Er wurde im Juli 2023 geboren und wiegt derzeit 29 Kilogramm.
Patrokle ist ein zutraulicher und anhänglicher Hund, der seine Bezugsperson sehr liebt. Anfangs tritt er eher schüchtern auf und neigt bei lauten Geräuschen zu Panik.
Rassetypisch meldet er fremde Personen lautstark an. Bestenfalls findet er einen Platz in einer ländlichen Umgebung bei souveränen Menschen.
Künftige Halter müssen ihm einfühlsam die Welt erklären. Erfahrung im Umgang mit Hunden ist dabei zwingend erforderlich. Ob er mit Artgenossen verträglich ist, muss noch vorsichtig getestet werden.
Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000 430 in der Hundequarantäne des Tierheims.
Titelfoto: Tierheim München (2)