Hündin Sky wurde mit Maulkorb ausgesetzt und möchte wieder glücklich sein
Köln - Hündin Sky aus dem Tierheim Köln-Dellbrück hat ein schweres Schicksaal hinter sich. Jetzt zeigt sie, dass eine zweite Chance alles verändern kann.
"Unglaublich, aber wahr: Zwischen diesen beiden Fotos liegen gerade mal zwei Wochen!", schreiben die Mitarbeitenden auf Instagram zu zwei Bildern, die kaum unterschiedlicher sein könnten.
Auf einem davon ist Sky völlig verängstigt zu sehen, auf dem anderen sprüht sie vor Freude. Die Fotos zeigen, wie die Hündin im Tierheim endlich aufblüht.
Denn am Anfang sah es für Sky gar nicht gut aus. Der damalige Besitzer hatte sie laut den Pflegern "mutwillig in Köln-Mülheim ausgesetzt", sie wurde mit Maulkorb in der Nähe eines Parks angebunden zurückgelassen.
Die Feuerwehr brachte die völlig verängstigte und misstrauische Hündin schließlich ins Tierheim. Dort dauerte es erstmal, bis Sky überhaupt irgendwem vertraute.
Anfangs ließ sie "keinerlei Kontakt zu", so die Mitarbeitenden. Doch mit jedem Tag wurde es besser und sie begann langsam wieder den Menschen zu vertrauen.
Neue Hinweise zur Vergangenheit der Hündin
Über Sky's Vergangenheit gibt es neue Hinweise. Bekannte des ehemaligen Besitzers hätten dem Tierheim erzählt, dass Sky es dort "nicht gut hatte". Jetzt soll sie vor allem eines lernen: dass das Hundedasein auch schön sein kann.
Den kleinen Durchbruch erreichten die Pfleger mit ihr, als sie sich das erste Mal anleinen ließ. Dann wurde ihr Blick weicher, und schließlich "wedelte auch ihr Schwänzchen", wie es in dem emotionalen Posting heißt.
Mittlerweile hat sich Sky richtig entwickelt. Sie geht sogar "ohne Probleme mit unseren Ehrenamtlichen Gassi" und zeigt draußen immer mehr, dass in ihr eigentlich ein fröhlicher Hund steckt.
Wichtig: Ein neues Zuhause wird für Sky aktuell noch nicht aktiv gesucht. Sobald es soweit ist, wird das Tierheim Köln-Dellbrück entsprechende Informationen und Fotos auf seiner Webseite veröffentlichen und dann auch Anfragen darüber annehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück