Tierheim ratlos: Warum interessiert sich niemand für "Zuckerpuppe" Lola?

Köln - Im Tierheim Köln -Dellbrück wartet aktuell eine Hündin, die offenbar immer wieder übersehen wird. Dabei sagen die Pfleger ganz klar: Lola ist ein echter Traumhund.

Hundedame Lola wartet im Tierheim Köln-Dellbrück auf ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Hundemenschen. © Bildmontage: Webseite/ Tierheim Köln-Dellbrück

Die etwa vierjährige Kuvasz-Hündin Lola kam über ein Partnertierheim aus Ungarn nach Köln und hat sich dort schnell in viele Herzen geschlichen. Doch obwohl sie laut den Tierrettern ein "super Hund" ist, werde sie von Besuchern oft nicht wahrgenommen.

Dabei bringt Lola genau das mit, was sich viele wünschen. Sie wird als total verschmuster, menschenbezogener Vierbeiner beschrieben, der Tag und Nacht mit dem Schwänzchen wedelt.

Auf Spaziergängen zeigt sie sich entspannt an der Leine, dreht sich aber immer wieder um, um zu schauen, ob ihr Mensch noch da ist.

Grundkommandos sitzen laut den Pflegern zwar noch nicht perfekt, aber dafür bringt die "Zuckerpuppe" jede Menge Charme mit.

Manchmal hat sie auch ihre "verrückten fünf Minuten": Dann wird ein Stock geschnappt, durch die Gegend geflitzt und ordentlich herumgealbert.