Tierheim ratlos: Warum interessiert sich niemand für "Zuckerpuppe" Lola?
Köln - Im Tierheim Köln-Dellbrück wartet aktuell eine Hündin, die offenbar immer wieder übersehen wird. Dabei sagen die Pfleger ganz klar: Lola ist ein echter Traumhund.
Die etwa vierjährige Kuvasz-Hündin Lola kam über ein Partnertierheim aus Ungarn nach Köln und hat sich dort schnell in viele Herzen geschlichen. Doch obwohl sie laut den Tierrettern ein "super Hund" ist, werde sie von Besuchern oft nicht wahrgenommen.
Dabei bringt Lola genau das mit, was sich viele wünschen. Sie wird als total verschmuster, menschenbezogener Vierbeiner beschrieben, der Tag und Nacht mit dem Schwänzchen wedelt.
Auf Spaziergängen zeigt sie sich entspannt an der Leine, dreht sich aber immer wieder um, um zu schauen, ob ihr Mensch noch da ist.
Grundkommandos sitzen laut den Pflegern zwar noch nicht perfekt, aber dafür bringt die "Zuckerpuppe" jede Menge Charme mit.
Manchmal hat sie auch ihre "verrückten fünf Minuten": Dann wird ein Stock geschnappt, durch die Gegend geflitzt und ordentlich herumgealbert.
Herdenschutzhund mit Charakter: Das ist bei Lola wichtig
Das Tierheim wünscht sich für Lola "ein eher ländliches Zuhause bei Menschen, die sich mit Herdenschutzhunden gut auskennen". Heißt: Ihre neuen Besitzer sollten wissen, dass sie viel Platz, eine gute Auslastung und Erfahrung im Umgang mit ihrem teils eigensinnigen Verhalten brauchen.
Dazu zählt auch ihre Abneigung gegenüber anderen Hunden. Diese wird Lola "wahrscheinlich nie lieben, aber sie geht in der Regel nicht mehr nach vorne, sondern neutral einfach weiter", erklärt das Tierheim.
In ihrem zukünftigen Zuhause müsste man daran noch weiterarbeiten. Alles andere sei für die "weiße Lady" aber kein Problem.
Jetzt sucht Lola Menschen, die ihr ein ruhiges, liebevolles Zuhause schenken wollen. Wer sich angesprochen fühlt, soll sich direkt mit einer ausführlichen Mail über die Webseite des Tierheim Köln-Dellbrück melden.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite/ Tierheim Köln-Dellbrück