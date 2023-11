Hund trägt "Freundlich"-Weste, doch Radfahrer fordert trotzdem Maulkorb!

Das Verbot der XL-Bullies in Großbritannien erhitzt gerade die Gemüter der britischen Bürger. Denn obwohl es erst zum 31. Dezember in Kraft treten soll - inklusive der Regelung, dass Hunde der Rasse nur noch an einer kurzen Leine und mit Maulkorb geführt werden dürfen - wollen es viele besser wissen, wenn sie ein Tier sehen, dass dem XL-Bully auch nur ähnlich sieht.

Hulk in seiner neongrünen Warnweste - damit Fußgänger und Radfahrer keine Angst vor ihm haben müssen, wenn sie ihm begegnen. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/mooholloway14

"Dieser Hund sollte einen Maulkorb tragen", sagte der Mann auf dem Fahrrad und wäre nach diesem passiv-aggressiven Kommentar wohl einfach weitergefahren, wenn Holloway ihm nicht geantwortet hätte: "Nein, das sollte er eigentlich nicht."

Der Mann stieg daraufhin von seinem Rad und meint: "[Das neue Gesetz] wird 'Gesetz für kraftvolle Hunde' genannt. Warum sollte er dann keinen [Maulkorb] tragen?"

"Weil er absolut freundlich ist", konterte Holloway, während ihr Hund brav neben ihr am Tor wartete, "Und das Gesetz erst am 31. Dezember in Kraft tritt, also informieren Sie sich."

Nach ein wenig Hin und Her entschuldigt sich der Anfangs uneinsichtige Fahrradfahrer dann doch und gab beim Anblick des braven Hulks zu: "Sie haben recht. Sie sind eine gute Besitzerin."