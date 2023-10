Hunde-Horror im Training: Olympiasieger wird von Vierbeinern verfolgt und gebissen

Park City (USA) - So hat er sich seine Vorbereitung ganz sicher nicht vorgestellt! Skilanglauf- Star Johannes Høsflot Klæbo (26) erlebte im Trainingslager in den USA den absoluten Horror.

Johannes Høsflot Klæbo (26) wurde im Training von zwei Hunden verfolgt und gebissen. © Daniel Karmann/dpa

Eigentlich wollte er sich Mitte September ganz in Ruhe in der Höhe in Park City auf die bevorstehende Wintersaison vorbereiten. Doch als er sich auf einer Ski-Roller-Runde mit seiner Lebensgefährtin Pernille Dosvik (24) befand, wurde es brenzlig.

Offenbar missfiel zwei Hunden das klappernde Geräusch der Sommer-Ski und der Stöcke auf dem Asphalt, sie nahmen die Verfolgung der beiden auf.

"Da waren zwei sehr große Hunde. Sie fingen an, uns hinterherzulaufen. Da war ich gar nicht mehr gut gelaunt", sagte der fünfmalige Sieger der Olympischen Winterspiele dem norwegischen "Dagbladet" erst jetzt.

Klæbo hielt an, um die Vierbeiner zu beruhigen, doch die beiden Hunde interpretierten die Geste, als der Ski-Star sich bückte und ihnen "die Hand reichen" wollte, offenbar anders, als sie gemeint war.

"Sie begannen, in die Stöcke und in meine Finger zu beißen. Ich wurde nervös, aber zum Glück war es schnell vorbei. Schließlich merkten sie, dass ich gar nicht so gefährlich bin", erklärte der Norweger.