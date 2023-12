Hunde in Tierpension misshandelt: Jetzt meldet sich die Leitung zu Wort

München - Nachdem Misshandlungen von Hunden in einer Tierpension eine Welle der Entrüstung in München ausgelöst haben, hat sich nun die Leitung der Betreuungseinrichtung selbst zu Wort gemeldet.

Video-Aufnahmen aus der Tierpension zeigen, wie ein Mitarbeiter mit den Schützlingen umgeht. © PETA Deutschland e.V.

Paulina, Inhaberin der "Isarpfoten", richtet sich mit einer Botschaft auf ihrer Homepage an ihre Kunden. Darin bittet sie für das "entstandene Leid" der ihr anvertrauten Hunde um Entschuldigung.

Eine erste Reaktion gegenüber den Ermittlern der Tierrechtsorganisation PETA war noch ausweichend gewesen. Laut PETA hatte die Leitung bei der Konfrontation mit den Vorwürfen erklärt, dass sachkundige Hundetrainer den Tieren einen guten Aufenthalt ermöglichen würden.

Nun lenkte Paulina ein: "Ich bin zutiefst erschüttert und schockiert über die jüngsten Berichte, die Isarpfoten mit den inakzeptablen und grausamen Handlungen in meiner Hundebetreuung in Zusammenhang bringen", heißt es in ihrem Statement.

"Als Inhaberin von Isarpfoten wäre es meine Pflicht gewesen, Vertrauen mit Überprüfung zu kombinieren", erklärte Paulina, die selbst Anzeige erstatten will. Sie sei zutiefst bestürzt über die Vorfälle und betonte, dass sie "jegliche Form von Gewalt" aufs Schärfste verurteile.

"Ich möchte Euch als meine Kunden bitten, mir die Möglichkeit zu geben, die Angelegenheiten zu bereinigen - deshalb werden wir in der nächsten Woche geschlossen bleiben", heißt es zum Abschluss.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die Einrichtung bereits am Wochenende geschlossen gewesen.