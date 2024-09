Husky-Freunde gesucht: Die hübsche, aber schüchterne Helen braucht ein neues Zuhause

Kassel - Für die hübsche Husky-Hündin Helen sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein neues Zuhause.

Helen kam erst vor wenigen Wochen aus Rumänien nah Kassel. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Helen ist anderthalb Jahre alt und kam erst vor wenigen Wochen in Nordhessen an. Sie wurde mit mehreren anderen Hunden aus dem rumänischen Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel" in Brasov übernommen.

In Rumänien wurde sie wie so viele Hunde auf der Straße aufgelesen und glücklicherweise ins Tierheim gebracht. Dort stellten dann die Tierpfleger laut der Webseite der "Wau-Mau-Insel" fest, dass Helen unter einer schon älteren Schwanzverletzung litt, weshalb ihr ein Teil ihres Schwanzes entfernt werden musste.

Und da es in Rumänien nicht gerade einfach ist, Hunde aus dem Tierheim zu vermitteln, brachte man sie nun also nach Kassel. Dort hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt darauf, den Husky schnell vermitteln zu können.

Laut der "Wau-Mau-Insel" ist Helen von eher zierlicher Statur. Auch habe sie im Gegensatz zu den meisten Huskys einen eher schüchternen und vorsichtigen Charakter. Dies mache die freundliche Hündin aber tatsächlich noch liebenswerter.

Interessenten sollten möglichst schon etwas Erfahrung im Umgang mit Huskys haben.