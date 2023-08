Husky Sox ist ein echter Biker, doch dann hat sein Herrchen einen schlimmen Unfall

USA - Michael und sein Hund Sox lebten den amerikanischen Traum der Freiheit, indem sie mit dem Motorrad durchs Land fuhren und Nationalparks in 49 US-Staaten besuchten. Eine Reise nach Alaska sollte den 50. US-Staat markieren, doch Michael geriet in einen schweren Unfall.

Wochenlang war er ans Bett gefesselt, was nicht nur für seinen aktiven Husky eine Umstellung bedeutete, sondern auch für Michael selbst, der es gewohnt war, herumzukommen und seinen Körper zu bewegen.

"Alles wofür ich gearbeitet habe, um das Leben zu führen, das ich gerne mit Sox leben will, dreht sich um den Faktor, dass ich mit Skydiving meinen Lebensunterhalt verdiene", erklärte der Extremsportler, der bei seinem Job in schwindelerregender Höhe verunglückte.

Die Alaska-Reise hatte der Extremsportler, der beruflich Skydiving betreibt, eigentlich für 2022 geplant, doch im Januar desselben Jahres brach er sich zehn Knochen und den Rücken an vier weiteren Stellen bei einem Unfall.

Wie das Tiernachrichtenportal The Dodo berichtete, musste Michael sogar sein Motorrad verkaufen, um für die Arztkosten aufkommen zu können.

Und nach einigen Monaten passierte das Unglaubliche: Michael und Sox machten sich gemeinsam auf den Weg nach Alaska! Zwar "nur" in einem Camping-Van, doch Michael ließ es sich nicht nehmen, ein Motorrad für eine gemeinsame Fahrt hoch oben im Norden auszuleihen, die beide sichtlich genossen!

Und auch Sox merkte man sein Alter von mehr als zehn Jahren langsam an. "Ich konnte sehen, dass er langsamer wurde", so Michael.

Michael kam an dem Punkt, an dem er nicht mehr damit rechnete, mit seinem treuen Begleiter Sox Alaska erkunden zu können. Die Rehabilitation nach dem Skydiving-Unfall dauerte lange und Michael, der sein Motorrad bereits verkauft hatte, um Rechnungen für Behandlung und Medikamente bezahlen zu können, glaubte nicht einmal mehr daran, noch einmal fahren zu können.

Statt Action gibt es für Hunde-Opa Sox nun viele Kuscheleinheiten. Stressig wird es nur manchmal, wenn es viele seiner Bücher zu signieren gibt. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/the_bike_dog

Mittlerweile sind Sox und Michael wieder regelmäßig unterwegs, allerdings gehen es beide etwas ruhiger an.

Der reisebegeisterte Extremsportler wandte sich auch einem anderen Herzensprojekt zu: Zu Ehren seines vierbeinigen Begleiters schrieb er ein Kinderbuch mit dem Titel "Sox sieht etwas Schönes" und hielt darin die Reisen mit seinem Freund fest.

Viele Exemplare signierte Sox sogar mit seinem Pfotenabdruck und arbeitete auf seine alten Tage noch einmal wie am Fließband.

Derzeit ist das Buch jedoch nur in den USA erhältlich. Ob es den Sprung auf den deutschen Markt schafft, ist unklar.

Mit den Büchern konnte sich Michael nicht nur seine schönsten Erinnerungen mit Sox bewahren, sondern auch etwas Gutes tun: Aufgrund der verheerenden Brände auf Hawaii hat Michael beschlossen, die Hälfte aller Käufe im vergangenen Wochenende zu spenden.

In 72 Stunden kamen so 1200 US-Dollar zusammen, um den Menschen in Maui zu helfen.