Husky wartet in Ukraine stundenlang auf Besitzer: Dann passiert etwas ganz anderes

Odessa (Ukraine) - Plötzlich war sie da: Im ukrainischen Odessa fand ein Restaurantbesitzer morgens eine Hündin vor seinem Lokal. Die Leine der Husky-Dame war an einem Zaunpfahl befestigt. Das Tier schien nicht zu verstehen, was los war, schaute sich immer wieder um, als warte es noch auf seine Besitzer. Schließlich rief der Ukrainer bei den "Love Furry Friends" an, schickte ihnen zusätzlich ein Video der Fellnase.