Jack-Russell-Mischling ist fast die Hälfte seines Lebens im Tierheim: Gibt es ein Happy End für Zack?
Hamburg - Er hofft doch nur auf ein richtiges Zuhause: Jack Russell-Terrier-Mischling Zack ist nicht ganz fünf Monate alt - fast die Hälfte seines noch jungen Lebens hat er im Tierheim in Hamburg verbracht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 15. September dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde er exakt drei Monate vorher, am 15. Juni.
Im Tierheim musste der kleine Wirbelwind aufgrund seines unzureichenden Impfstatus zunächst auf die Isolationsstation. Diese Zeit ist nun glücklicherweise vorbei, weshalb die Fellnase nun nach einem echten Zuhause suchen kann.
Laut seinen Pflegern macht der Kleine seinem Namen - auch wenn dieser "Säck" ausgesprochen wird - alle Ehre: Er hält alle um sich herum ordentlich auf Zack! Am liebsten tobt er mit seinen Hundekumpels und stiftet reichlich Chaos.
Mal abzuwarten, sich zurückzunehmen und einfach mal herumzuliegen fällt dem Junghund hingegen noch reichlich schwer. Seinen Frust über diese Momente teilt das Energiebündel dabei auch lautstark mit.
Zack testet gerne mal Grenzen: Seine zukünftigen Besitzer brauchen Geduld
Allerdings kann die Fellnase durchaus Grenzen auch mal annehmen, wenn sein Gegenüber diese klar und geduldig aufzeigt. Seine zukünftigen Besitzer sollten entsprechend viel Ruhe und Struktur mitbringen.
Zwar testet Zack gerne erst mal aus, wie ernst etwas gemeint ist und wo genau die Grenze liegt. Wird diese jedoch klar und deutlich gemacht, kann er sich zurücknehmen und besser zur Ruhe kommen.
Ganz grundsätzlich wird der Mischling von seinen Pflegern als kleiner Sonnenschein beschrieben, der gut mit anderen Hunden zurechtkommt und fröhlich durch die Welt stolziert. Nur ein richtiges Zuhause fehlt dem jungen Rüden noch.
Ihr wollt Zack ein liebevolles Heim schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Fotomontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.