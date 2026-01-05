Junger Aussie will nicht länger herumgereicht werden: Findet Samu sein Glück?
Würzburg - Der hübsche Australian Shepherd "Samu" musste leider aus persönlichen Gründen im Würzburger Tierheim abgegeben werden. Jetzt wird ein neues Zuhause für den etwa eineinhalb Jahre alten Rüden gesucht.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, müsse der junge Hund noch einiges lernen, was er für ein schönes Leben benötigt. Auch alleine zu Hause bleiben könne er wahrscheinlich noch nicht. Das könne dann bei Bedarf mit ihm in kleinen Schritten eingeübt werden.
Auch sollte Samu noch beigebracht werden, wie er besser zur Ruhe kommt. Als Hütehund sei er eben sehr aufgeweckt und aktiv. Dementsprechend sei er zurzeit im Tierheim leider auch etwas unterfordert.
Seine neuen Menschen sollten deshalb auch schon Erfahrung im Umgang mit Hütehunden besitzen oder sich zumindest vorab mit Impulskontrolle und, wie eine sinnvolle Auslastung aussehen könnte, beschäftigen.
Hier bieten die Mitarbeiter des Würzburger Tierheims ihre Unterstützung bei offenen Fragen an.
Samu ist ein verschmuster und absolut liebenswerter Rüde
Inwiefern Samu mit einem bereits im Haushalt lebenden Hund zurechtkommt, müsste bei Bedarf getestet werden.
So hatte der Rüde in seinem früheren Zuhause mit einem Artgenossen zusammengewohnt. Hier habe es aber immer wieder Probleme zwischen den beiden gegeben, vor allem bei der Fütterung.
Im Tierheim selbst komme der Rüde mit anderen Hunden gut klar und zeige kein auffälliges Verhalten.
Auf der Webseite wird zudem betont, dass Samu ein wirklich wunderbarer, verschmuster und absolut liebenswerter Hund sei, für den sich die Mitarbeiter ein passendes Zuhause wünschen, ohne dass er weiter herumgereicht werden muss.
Solltet Ihr Interesse an dem Rüden haben oder weitere Informationen über ihn benötigen, könnt Ihr Euch gerne über die Rufnummer 0931-84324 beim Tierheim melden. Das Telefon ist von 11 bis 12, sowie ab 13 Uhr besetzt.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V.