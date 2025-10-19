Junger Rüde verlor mehrfach Zuhause, jetzt sucht Meeko die Menschen fürs Leben
Marburg - Der knapp zwei Jahre alte Meeko aus dem Tierheim in Marburg hat leider in seinem bisherigen Leben schon viel durchstehen müssen. Jetzt soll er endlich sein Glück finden, allerdings gibt es bei dem an sich wirklich feinen Kerl ein paar Dinge zu beachten.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, wurde Meeko - ein Mix aus Cocker Spaniel, Schäferhund und vermutlich auch Retriever - trotz seiner jungen Jahre leider schon viel herumgereicht und konnte nie irgendwo so richtig ankommen. Zuletzt wurde er aufgrund von Überforderung und Platzmangel wieder im Tierheim abgegeben.
Generell zeige er sich dort als anhänglich, wolle gefallen und kuschle gerne. Allerdings komme er mit Umweltreizen noch nicht zurecht, die ihn häufig überfordern.
So verbelle er fremde Menschen und würde auch zubeißen, wenn er sich bedrängt fühlt. An der Leine reagiere er aggressiv auf Autos, Fahrradfahrer oder fremde Hunde.
Meeko benötige hier von seinen Menschen konsequenten Input sowie geduldiges und nachhaltiges Training, damit er Vertrauen aufbauen kann und ihm klar wird, dass er sich entspannen kann.
Mit der richtigen Anleitung ist Meeko ein Traumhund
Das sollte aber kein großes Problem darstellen. Denn, wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf der Webseite betonen, sei der junge Rüde sehr lernfähig, aktiv und clever und das wolle er seinen Menschen auch gerne zeigen.
So sei Meeko ein Traumhund, wenn er klare Strukturen vermittelt bekommt. Dann wolle er alles richtig machen und habe zudem sehr viel Spaß an gemeinsamer Beschäftigung mit seinen Bezugspersonen. An eine Familie mit Kindern würde ihn das Tierheim zurzeit aber nicht abgeben.
Mit anderen Hunden komme Meeko allerdings gut aus und würde auch als Zweithund vermittelt werden.
Wer dem Rüden gerne endlich ein festes Zuhause schenken und ihn weiter fördern möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.
Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.
Titelfoto: Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V