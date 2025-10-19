Junger Rüde verlor mehrfach Zuhause, jetzt sucht Meeko die Menschen fürs Leben

Marburg - Der knapp zwei Jahre alte Meeko aus dem Tierheim in Marburg hat leider in seinem bisherigen Leben schon viel durchstehen müssen. Jetzt soll er endlich sein Glück finden, allerdings gibt es bei dem an sich wirklich feinen Kerl ein paar Dinge zu beachten.

Leider konnte Meeko bisher noch nirgendwo so richtig ankommen. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, wurde Meeko - ein Mix aus Cocker Spaniel, Schäferhund und vermutlich auch Retriever - trotz seiner jungen Jahre leider schon viel herumgereicht und konnte nie irgendwo so richtig ankommen. Zuletzt wurde er aufgrund von Überforderung und Platzmangel wieder im Tierheim abgegeben.

Generell zeige er sich dort als anhänglich, wolle gefallen und kuschle gerne. Allerdings komme er mit Umweltreizen noch nicht zurecht, die ihn häufig überfordern.

So verbelle er fremde Menschen und würde auch zubeißen, wenn er sich bedrängt fühlt. An der Leine reagiere er aggressiv auf Autos, Fahrradfahrer oder fremde Hunde.

Meeko benötige hier von seinen Menschen konsequenten Input sowie geduldiges und nachhaltiges Training, damit er Vertrauen aufbauen kann und ihm klar wird, dass er sich entspannen kann.