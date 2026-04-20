Kleine "Grinsebacke" sucht großes Happy End: Wer schenkt Hund Timo ein Zuhause?

Hamburg - Der kleine Hund Timo möchte seinen neuen Besitzern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wer schenkt dem jungen Rüden ein liebevolles Zuhause?

Der kleine Timo wird von seinen Pflegern auch "Grinsebacke" genannt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, ist die kleine Fellnase am 1. März zu Ihnen ins Tierheim gekommen.

Der dreijährige Mischling mit weißem Fell und braunen sowie schwarzen Abzeichen ist 45 Zentimeter groß und bringt 21,8 Kilogramm auf die Waage.

Bei fremden Personen ist der Vierbeiner zunächst noch zurückhaltend und vorsichtig, doch bei seinen Bezugspersonen taut er richtig auf. Deswegen nennen ihn seine Pfleger auch liebevoll "Grinsebacke".

Von Menschen, die er mag, lässt sich Timo gern kraulen. Gleichzeitig genießt er die Zuneigung seiner Lieblingsmenschen in vollen Zügen. Neben liebevoller Verbundenheit benötigt der junge Rüde jedoch auch klare Regeln und Grenzen.

Dem Kleinen fällt es laut seinen Pflegern noch schwer, seine Gefühle zu kontrollieren, was sich in ungestümen Verhalten äußern kann.