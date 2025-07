Kleine Hündin ist im Wasser noch unsicher: Die Reaktion ihrer Artgenossin wärmt Herzen

Isla (vorne) geht voran, zeigt Luna, wie es im Pool läuft. © Collage: Screenshots/Instagram/@isladoodlebear

In dem Video von Anfang Juli ist Isla zu sehen, die mit ihrem Frauchen Jade (30) in London lebt und in Surrey zu Besuch ist. Dort leben Jades Eltern und die kleine Luna. Schnell wird in dem Clip klar: Luna ist noch ein wenig unsicher.

Zaghaft tippt sie am Rand mehrfach mit ihrer rechten Vorderpfote ins Wasser. Isla beobachtet sie dabei aufmerksam, legt dann vor. Beherzt springt die Golden-Doodle-Dame ins kühle Nass, schwimmt los.

Kurz darauf ist auch Luna im Pool, folgt ihr. Isla scheint die Unsicherheit der kleinen Fellnase trotz allem zu spüren. Beide drehen nur eine kleine Runde, gehen dann wieder aus dem Wasser.

"Wir verbringen jedes Wochenende bei meinen Eltern in Surrey, und seit sie vier Monate alt ist, bringt Isla Luna das Schwimmen bei", erzählte Jade in einem Interview mit Newsweek. Dieses Training habe sich inzwischen ausgezahlt.