Kopfwunde, Kugeln im Körper und Babys im Bauch: Hündin Aurora kämpft um ihr Leben

Graz (Steiermark, Österreich) - Wie kann ein Mensch so etwas tun? Das Tierheim "Arche Noah" in Graz kämpft derzeit um das Leben der schwer verwundeten und trächtigen Aurora. Der Zustand der Hündin ist schockierend.

Das arme Tier wurde schwer verwundet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@aktiver.tierschutz.austria (2)

Laut einem Instagram-Beitrag des Tierheims wurde die American-Pitbull-Terrier-Dame mehrfach geschlagen und angeschossen. Zwei Projektile stecken im Brustkorb und Kiefer des Tieres.

"Mein Kopf blutet, ich bin dehydriert und so erschöpft, dass ich kaum stehen kann. Jeder Atemzug fällt mir schwerer, mein Kreislauf sackt ab, und ich höre den Monitor, der unruhig piept [...]", schreibt das Tierheim aus der Sicht der Hündin.

Dazu gibt es vier Bilder, die Aurora in einem äußerst schlimmen Zustand zeigen. Die Pitbull-Dame sieht abgemagert aus, am Kopf befindet sich eine offene Wunde, Blut läuft ihr das Gesicht bis zur Schnauze herunter.

Doch Aurora kämpft nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch um das ihrer sechs ungeborenen Welpen. "Ich will meine Babys beschützen. Ich will leben", heißt es in dem Beitrag weiter.