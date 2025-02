Labrador Luna hat viele Baustellen: Wer gibt ihr trotzdem eine Chance?

Hamburg - Wer gibt Luna eine Chance? Die Hündin aus dem Tierheim in Hamburg ist kein gewöhnlicher Labrador. Nichtsdestotrotz hofft die Vierbeinerin darauf, endlich ein richtiges Zuhause zu finden.

Auch die Spaziergänge mit Luna werden immer besser, da sie sich stetig besser an ihren Menschen orientiert. Trotzdem sollte sie draußen einen Maulkorb tragen, da sie Fremde immer noch verbellt und auch attackieren würde.

Das fünf Jahre alte Weibchen kam am 16. Dezember des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Die Vierbeiner hat viele Baustellen, unter anderem hat sie große Trennungsangst und kann nicht alleine bleiben. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Alleine bleiben ist für die Hündin leider auch noch nicht möglich, da Luna große Trennungsangst hat. Auch still halten und Auto fahren klappt noch nicht so gut. Im Tierheim wird an diesen Problemen gearbeitet.

In ihrem neuen Zuhause braucht die Vierbeinerin in jedem Fall geduldige Menschen, die ihr mit viel Ruhe, Klarheit und Struktur eine Orientierung geben. Dann ist Luna eine kooperative und lernfreudige Hündin.

Wichtig: Bei der Fellnase wurden sogenannte Mammatumore [Tumore in der Gesäugeleiste, Anm. d. Red.] festgestellt, die vor der Vermittlung noch operiert werden.

Ihr wollt Luna trotz ihrer Baustellen eine Chance geben? Der komplette Steckbrief der Hündin sowie eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.