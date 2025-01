Labrador mit Flausen im Kopf: Wer schenkt Johannes ein Zuhause?

Labrador-Mischling Johannes aus dem Hamburger Tierheim sucht ein richtiges Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Rüde am 9. Dezember des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Unklar ist, wie alt der Vierbeiner genau ist: Als Geburtsdatum geben die Pfleger "circa 2020/2021" an.

In mancher Hinsicht ist die Fellnase typisch Labrador, so wird Johannes als "total verfressen" und freundlich zu seinen Menschen beschrieben. Dann hört es aber auch schon auf mit den klassischen Labrador-Eigenschaften.

In der Erziehung des Hundes gibt es demnach ein paar Lücken: Wenn Johannes sich frei entfalten darf, zerrt er an der Leine und pöbelt alles an, was ihm nicht in den Kram passt. Dazu gehören auch Menschen und andere Hunde.

Darüber hinaus kann der Rüde laut seinen Vorbesitzern nicht gut alleine bleiben - das müssen seine neuen Besitzer Schritt für Schritt mit ihm trainieren. Immerhin: Autofahren kennt und kann der Mischling.