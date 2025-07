Leine verheddert sich um Straßenlaterne: Die Reaktion des Golden Retrievers lässt Lachtränen fließen

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Wenn Brandi mit ihrer Golden-Retriever-Dame unterwegs ist, ist gute Laune eigentlich immer vorprogrammiert. So sehr gelacht wie vergangene Woche hat die junge Frau während ihrer gemeinsamen Spaziergänge aber schon lange nicht mehr.

"Eine sehr intelligente Rasse, haben sie gesagt", scherzte Brandi seither in einem TikTok-Clip der Situation. In der Caption fügte sie schmunzelnd hinzu, dass die beiden einen "wirklich produktiven Spaziergang" hatten.

Und so liefen Frauchen und Hündin eine ganze Weile einfach nur im Kreis - immer und immer wieder.

So war sie mit der Vierbeinerin vor wenigen Tagen in der Nachbarschaft unterwegs, als die Hündin auf eine Straßenlaterne zusteuerte und drumherum lief, wobei sich ihre Leine um den Pfosten wickelte.

Die Hündin kann mit der Aufmerksamkeit im Netz nichts anfangen. © Screenshot/TikTok/@brandi.jay

Innerhalb weniger Tage wurde das Video bereits mehr als 14,8 Millionen Mal angeschaut, in der Kommentarspalte wimmelt es nur so vor Herzchen- und Lach-Emojis.

Für Brandi und ihre beste Freundin ganz ungewohnt. Im Schnitt bekommen ihre Beiträge eher um die 2000 Klicks.

Kein Wunder also, dass sich die junge Frau in einem weiteren Beitrag an ihre Vierbeinerin wandte und sie fragte, wie es sich für sie anfühlte, viral gegangen zu sein.

Die Golden-Retriever-Dame hatte darauf eine klare Antwort: Statt in die Kamera zu schauen, versteckte sie ihr Gesicht in einem Sofakissen und drehte ihren Followern den Rücken zu.

Ganz offensichtlich war ihr all die Aufmerksamkeit mehr als nur ein bisschen unangenehm. Bleibt zu hoffen, dass die nächsten Videos auf dem TikTok-Account nicht mehr so durch die Decke gehen werden.