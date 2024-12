Liebenswert, aber total verunsichert: Wer kann Wuschel seine Angst vor Menschen nehmen?

Gießen - Für den vier Jahre alten Rüden Wuschel sucht das Tierheim in Gießen ein neues Zuhause mit verständnisvollen Menschen, die dem liebenswerten Kerl vielleicht etwas seine Ängste und Unsicherheiten nehmen können.

Auch im Gießener Tierheim weiß man nicht, wo Wuschels Unsicherheit gegenüber Menschen herrührt. © Tierschutzverein Gießen u.U. e.V.

Was Wuschel in seinem Leben bisher erlebt hat, wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auch nicht: Es kann aber nicht viel Gutes gewesen sein. Denn der Rüde findet laut der Webseite Menschen einfach nur "gruselig".

So habe er auch in den ersten Tagen im Tierheim nur ganz verunsichert in der Ecke gesessen. Das änderte sich erst, als sich zwei Hündinnen seiner annahmen.

Sie hätten ihm gezeigt, dass Menschen gar nicht so schlimm seien, dass man sie durchaus auch mal beschnuppern oder ein Leckerli von ihnen nehmen könne.

Überhaupt sei von seiner sonstigen Unsicherheit fast nichts zu sehen, wenn er mit Artgenossen unterwegs ist. In diesen Situationen wirke Wuschel gelöst, glücklich und liebe es zu rennen und zu raufen.

Mittlerweile zeige er auch Annäherungsversuche bei Menschen, die ihm vertraut sind, und lasse sich hier und da einmal kraulen.

Auch wird auf der Webseite berichtet, dass er sogar schon versucht habe, Leckerlis aus einer Tasche zu stibitzen. In ihm stecke also durchaus ein "kleiner Frechdachs", wenn er sich sicher genug fühle.