Marlin sucht ein Zuhause: Wer hat ein Herz für den sanften Riesen?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Marlin? Der Cane Corso ist seit wenigen Wochen im Tierheim in Hamburg untergebracht. Alt werden will der sanfte Riese dort aber nicht.

Cane Corso Marlin aus dem Hamburger Tierheim sucht nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der ein Jahr alte Vierbeiner am 16. Dezember des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Vermittelt wird er nun vorzugsweise außerhalb der Hansestadt.

Von seinen Pflegern wird Marlin als still und freundlich beschrieben - zumindest im Umgang mit Bezugsmenschen. Der Rüde lässt sich von diesen gerne streicheln, ist aber auch einem Spiel oder Ausflug nicht abgeneigt.

Bei fremden Personen ist er derzeit noch sehr unsicher und zurückhaltend. Gleichzeitig zeigt er mitunter schon erste Tendenzen, misstrauisch und wachsam nach vorne zu gehen. Dieses Verhalten sollte auf jeden Fall beobachtet und im Rahmen gehalten werden.

Generell sollten sich Interessenten mit der Rasse Cane Corso auseinandersetzen, um sicherstellen zu können, ob sie einem Hund wie Marlin gerecht werden können. Wichtig dabei: Vermutlich entfaltet er rassetypisch erst mit drei bis vier Jahren sein volles Wesen.