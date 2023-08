Mia und Daisy teilen ein trauriges Schicksal, jetzt suchen sie ein neues Zuhause

Weil sie unzertrennlich sind, sollen Mia und Daisy auf jeden Fall gemeinsam vermittelt werden. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Nicht hundertprozentig sagen können die Mitarbeiter, ob Mia und Daisy stubenrein sind. Man gehe aber davon aus. Unklar sei auch, ob die beiden auch mal für etwas längere Zeit alleine zu Hause bleiben können. Aber auch hier nehmen die Tierpflegerinnen mit großer Sicherheit an, dass dies zutrifft.

Dennoch müsse dies im Zweifelsfall in ihrem neuen Zuhause getestet werden. Auch die Frage, ob die Hunde gerne oder zumindest ohne Probleme im Auto mitfahren, kann nicht beantwortet werden

Ebenfalls ausprobiert werden muss noch, inwiefern sich Mia und Daisy mit anderen Hunden oder auch mit Katzen vertragen.

Abgegeben würden die beiden allerdings auch an einen Haushalt mit Kindern, mit denen die Hündinnen nach den bisherigen Erfahrungen keine Probleme haben. Allerdings sollte der Nachwuchs schon etwas älter sein.



Mögliche Interessenten werden nun gebeten, sich mit dem Tierheim in Mainz unter der Telefonnummer 06131/687066 oder per E-Mail an info@thmainz.de in Verbindung zu setzen.

Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter montags bis freitags jeweils von 10 bis 12 sowie von 15 bis 17 Uhr.