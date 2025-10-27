Mutter filmt Baby und Hund: Was die beiden treiben, bringt Millionen Herzen zum Schmelzen
New York (USA) - Fängt ein Baby einmal an, laut zu lachen, kann man gar nicht genug vom Kichern und Glucksen des kleinen Wesens bekommen. Dass das nicht nur uns Menschen so geht, beweist ein zuckersüßes Video aus dem US-Bundesstaat New York.
Im Clip sieht man den Doodle "Theo" mit seiner kleinen Schwester Clara auf einem Sofa sitzen.
Immer wieder tut der Vierbeiner so, als würde er in die Hand und den Arm des kleinen Kindes beißen - dabei geht er aber ganz sanft vor und knabbert nur leicht an ihm. Clara kann sich vor Lachen kaum halten und kichert ununterbrochen, während der Hund mit ihr herumalbert.
Es ist faszinierend zu sehen, wie vorsichtig der Doodle mit dem Baby umgeht. Schließlich ist er selbst im Spielmodus und muss sich sicher sehr beherrschen, nicht zu übermütig zu werden und richtig zuzubeißen.
Immer wieder scheint der Vierbeiner die Mimik von Clara zu scannen, um sicherzustellen, dass es dem Kind nicht zu wild wird oder es Schmerzen empfindet.
Über die letzten Monate entstand zwischen Clara und dem Pudel-Mischling eine ganz besondere Beziehung. Diese begann eigentlich schon, als das Mädchen noch im Bauch seiner Mama Kate Groth war.
Doodle liebt Baby schon seit der Schwangerschaft
Damals liebte es die Fellnase, ihren Kopf auf die Babykugel zu legen und die Tritte des Kindes zu spüren. Seit der Geburt weicht der Doodle dem Mädchen nun kaum von der Seite, hält an ihrem Bettchen Wache, kuschelt mit ihr oder bringt sie, wie in dem viralen aktuellen Video, zum Lachen.
Es ist, als wären die beiden richtige Geschwister, die nicht mehr ohne einander wollen.
Obwohl die Freundschaft zwischen Baby und Hund mehr als niedlich ist, sollte man als Eltern trotzdem immer dabei sein, wenn sich Vierbeiner und Kind nähern.
Zum einen ist auch der bestmöglich erzogene Hund noch immer ein unberechenbares Tier, zum anderen sollten Babys noch nicht von den Fellnasen abgeleckt werden, da diese Bakterien im Speichel haben können, mit denen ein Säugling mit seinem unausgereiften Immunsystem noch nicht zurechtkommt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ k8.groth