Nach übler Zeit sucht süßer Spitz-Mix jetzt die richtigen Menschen
Frankfurt am Main - Für den etwa ein Jahr alten Spitz-Mix Hector sucht das Tierheim in Frankfurt am Main eine neue Bleibe. Und da der Junghund so nett und unkompliziert ist, würde der Rüde auch an Hundeanfänger vermittelt werden.
Leider hatte der süße Kerl keinen guten Start ins Leben, denn er wurde bei seinen vorherigen Besitzern von Amts wegen sichergestellt - war also schlecht gehalten oder vernachlässigt worden.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, habe Hector das Vertrauen in Menschen dennoch nicht verloren und sich seinen freundlichen, offenen Charakter bewahrt.
Dementsprechend würde man ihn auch an Familien mit Kindern abgeben. Allerdings sollte der Nachwuchs alt genug sein, um zu verstehen, dass Hector nicht bedrängt werden möchte und auch etwas Zeit und Ruhe benötigt, um erst einmal in seinem neuen Zuhause anzukommen.
Darüber hinaus ist der Kleine als junger Hund natürlich noch sehr verspielt, möchte gerne viel toben und selbstverständlich auch kuscheln.
Als Junghund will Spitz-Mix Hector natürlich noch sehr viel lernen
Zu lernen hat er auch noch so einiges, wofür seine neuen Menschen die erforderliche Zeit und Geduld mitbringen sollten.
So kenne er außer "Sitz" und "Platz" noch keine Grundkommandos. Ob er auch mal die ein oder andere Stunde alleine bleiben kann oder es kennt, im Auto mitzufahren, ist im Tierheim leider nicht bekannt. Diese Dinge müssten ihm bei Bedarf ebenfalls noch in kleinen Schritten beigebracht werden.
Da er seinen Zwinger sauber hält, sei aber davon auszugehen, dass Hector stubenrein ist. Auch an der Leine laufe er bereits recht ordentlich und liebe es spazierenzugehen.
Ihr könnt Euch vorstellen, Hector zu adoptieren, und würdet ihn gerne einmal kennenlernen? Dann könnt Ihr Euch per E-Mail mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.