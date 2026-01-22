Nach übler Zeit sucht süßer Spitz-Mix jetzt die richtigen Menschen

Frankfurt am Main - Für den etwa ein Jahr alten Spitz-Mix Hector sucht das Tierheim in Frankfurt am Main eine neue Bleibe. Und da der Junghund so nett und unkompliziert ist, würde der Rüde auch an Hundeanfänger vermittelt werden.

Hector hatte leider keinen guten Start ins Leben und kam aufgrund einer Sicherstellung ins Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Leider hatte der süße Kerl keinen guten Start ins Leben, denn er wurde bei seinen vorherigen Besitzern von Amts wegen sichergestellt - war also schlecht gehalten oder vernachlässigt worden.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, habe Hector das Vertrauen in Menschen dennoch nicht verloren und sich seinen freundlichen, offenen Charakter bewahrt.

Dementsprechend würde man ihn auch an Familien mit Kindern abgeben. Allerdings sollte der Nachwuchs alt genug sein, um zu verstehen, dass Hector nicht bedrängt werden möchte und auch etwas Zeit und Ruhe benötigt, um erst einmal in seinem neuen Zuhause anzukommen.

Darüber hinaus ist der Kleine als junger Hund natürlich noch sehr verspielt, möchte gerne viel toben und selbstverständlich auch kuscheln.