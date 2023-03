Ohne Stress oder Transportbox: Privatjet-Unternehmen spezialisiert sich auf Hunde-Flüge!

Doch was, wenn es wirklich nicht anders geht? Dafür schafft das Flugunternehmen "K9 Jets" seit Anfang 2022 Abhilfe und bietet Vierbeinern und ihren Besitzern das bestmögliche Flugerlebnis an.

Verständlich also, dass viele Hunde-Besitzer kein Fan vom Fliegen mit ihren Fellnasen sind und ein solches Unterfangen am liebsten vermeiden wollen.

Mit dem Hund in ein weit entferntes Land verreisen oder gar auf einen anderen Kontinent umziehen? Kein einfaches Unterfangen für Haustierbesitzer. Neben den Einreisebestimmungen für Tiere in das jeweilige Land muss ein Flug mit Fellnase gut geplant und mit der jeweiligen Airline abgesprochen werden.

Ein Rundflug-Ticket (Hin und Rückflug) beinhaltet einen festen Sitzplatz inklusive Snacks, Drinks und der Mitnahme eines Hundes von bis zu 22 Kilogramm. Reist ein Paar mit einem Hund, kann die Fellnase auch gerne das Doppelte wiegen.

Das Reisegepäck ist natürlich auch mit einberechnet. Ebenso wie der gesamte Organisationsaufwand, inklusive Hunde-Checkliste an Dingen, die fürs Zielland benötigt werden oder erledigt werden müssen.

"Wir stellen euch genau das zur Verfügung, was ihr für das Land braucht, in das ihr reist. [Die benötigten Dokumente] werden vor dem Flug vorbereitet", schrieb K9 Jets in einer Instagram-Story.

Darüber hinaus müsse kein Fluggast ein schlechtes Gewissen aufgrund des Co2-Fußabdrucks des Luxusfluges haben: K9 Jets sorge für Ausgleichszahlungen und arbeite an der Reduzierung von schädlichen Abgasen. Alles im Preis inbegriffen.

Weil es sich um einen Privatflug handelt, entfällt auch das lästige Anstehen in Airline-Warteschlangen. Nur etwa eine Stunde vor Flugstart müssen Passagiere am Flughafen sein. Sie und ihre Hunde werden in einem gesonderten Wartebereich untergebracht, was das Erlebnis von Anfang bis Ende so stressfrei wie nur möglich gestalten soll.

Allerdings kostet der ganze Spaß im Durchschnitt rund 8500 Dollar (7800 Euro) für einen Flug zwischen den USA und einem Reiseziel in Europa. Was tut man nicht alles für sein Fell-Baby...