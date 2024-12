18.12.2024 09:01 3.798 Polizei-Hund beißt Randalierer krankenhausreif

Ein Randalierer griff am Dienstag in Hanau-Steinheim einen Polizisten an und wurde daraufhin von einem Polizeihund angegriffen und krankenhausreif gebissen.

Von Florian Gürtler

Hanau - Ein 24-Jähriger rastete aus, griff einen Polizisten an und wurde von einem Diensthund überwältigt: Der junge Mann musste danach in einem Krankenhaus behandelt werden! Alarm in Hanau-Steinheim: Als ein Polizei-Hund mitbekam, wie ein Polizist angegriffen wurde, ging das Tier umgehend zur Attacke über. (Symbolbild) © 123RF/grigory_bruev Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag im südosthessischen Hanau, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde gegen 14 Uhr Alarm ausgelöst, weil der 24-Jährige in seiner Wohnung im Stadtteil Steinheim völlig außer sich geriet und Möbel aus einem Fenster im zweiten Stock auf die Straße und den Gehsteig warf. Ein Diensthundeführer der Polizei traf als erster am Einsatzort in der Ludwigstraße ein. Während er auf die bereits anrückenden Streifenwagen wartete, versuchte der Beamte, durch Rufen Kontakt mit dem Randalierer aufzunehmen - danach eskalierte die Situation. Hunde Dieser schräge Hund bringt über eine halbe Million zum Lachen - darunter auch Promis Der 24-Jährige trat aus dem Haus, "wobei er sich körperlich und verbal aggressiv dem Beamten gegenüber verhielt", wie ein Sprecher hinzufügte. Immer noch in Raserei begann der junge Mann, ein vor dem Haus abgestelltes Auto zu beschädigen. Der 37-jährige Polizist ging sofort dagegen vor, weshalb der Hanauer nun den Beamten angriff. Der Polizei-Hund bekam dies mit und ging umgehend zur Attacke über. Attacke in Hanau-Steinheim: Randalierer, Polizist und Polizeihund verletzt Als weitere Polizisten vor Ort eintrafen, wurde der 24-jährige Randalierer festgenommen. Seine Bisswunde musste in einer Klinik behandelt werden. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Hund biss den Angreifer in den Arm und stoppte so den Angriff. Kurz darauf trafen weitere Polizisten am Tatort ein und der 24-Jährige wurde festgenommen. Im Anschluss werde der junge Mann zunächst in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Bisswunde versorgt wurde. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entnommen, danach kam der Mann in eine psychiatrische Fachklinik. Auch der 37 Jahre alte Polizist war durch die Attacke verletzt worden. Er wurde ebenfalls in dem Krankenhaus behandelt und musste seinen Dienst danach beenden. Der Polizei-Hund "erlitt eine blutige Blessur am Vorderlauf und wurde damit ebenso verwundet", fügte der Sprecher hinzu. Hunde Familienhund herzlos ausgesetzt: Jetzt hofft "Riesenbaby" Harry auf einen Neuanfang Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Hanau-Steinheim dauern an. Zeugen der Attacke sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0618195970 bei der Polizei melden.

Titelfoto: 123RF/grigory_bruev