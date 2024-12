Seit drei Jahren im Tierheim: Hund Zeus hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Hamburg - Gibt es noch ein Happy End für ihn? Ca-de-Bestiar-Mischling Zeus sitzt seit mehr als drei Jahren im Tierheim in Hamburg . Die Hoffnung auf ein richtiges Zuhause hat der Vierbeiner aber noch nicht aufgegeben.

Die Fellnase braucht laut den Pflegern lange, um Vertrauen zu fassen. Seine Unsicherheit erschwert die Arbeit an seinen verschiedenen Aggressionsproblemen. Nichtsdestotrotz macht der Vierbeiner langsam Fortschritte.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Hund am 13. Dezember 2021 als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße - seine früheren Halter hatten zu große Probleme mit Zeus.

Der fast sechsjährige Rüde hat mit Aggressionsproblemen zu kämpfen, macht aber langsam Fortschritte. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Aktuell wird der Rüde von zwei Pflegern betreut, darüber hinaus unternehmen zwei ehrenamtliche Gassigeher regelmäßig etwas mit ihm. Bei ihnen ist Zeus umgänglich, verkuschelt und auch einem Spiel nicht abgeneigt.

Grundsätzlich ist der Vierbeiner umweltsicher und hat an der Leine keinerlei jagdliche Ambitionen sowie wenig Interesse an Artgenossen. Mit Hündinnen, die seiner Größe gewachsen sind, kommt er insgesamt gut klar.

Idealerweise gibt es in seinem zukünftigen Zuhause eine Einzelperson, an die Zeus sich binden kann. Kleine Kinder sollte es hingegen nicht geben. Interessenten müssen sich in jedem Fall auf mehrere Besuche und eine längere Kennenlernzeit einstellen.

Du willst Zeus eine zweite Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.