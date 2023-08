31.08.2023 05:20 Streunender Hund springt in Polizeiwagen: Notiz an seinem Halsband wirft Fragen auf

In Wisconsin (USA) sucht die Polizei von Platteville nach den Besitzern einer Hündin, die in ihren Wagen sprang. An ihrem Halsband war eine Notiz befestigt.

Von Dana-Jane Kruse

Wisconsin (USA) - Im US-Bundesstaat Wisconsin staunte die Polizei nicht schlecht, als plötzlich ein frei laufender Hund in das Auto der Beamten sprang. An seinem Halsband befand sich eine Notiz, die neben dem Namen des kleinen Vierbeiners auch eine weitere Nachricht enthielt ... Die freundliche Hündin Lola sprang direkt ins Auto der Polizisten, als würde sie bei ihnen Hilfe suchen. Die Notiz an ihrem Halsband verriet den Beamten genau das. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Platteville WI Police Department Eigentlich war die Polizei von Platteville in Wisconsin (USA) gerade auf der Suche nach einem freundlichen Streuner, über den besorgte Passanten schon mehrfach Bericht erstattet hatten. Doch eine lange Suchaktion konnten sich die Beamten ersparen, denn die Hündin sprang direkt in ihr Polizeiauto. An ihrem Halsband fanden sie eine Notiz: "Bitte helft mir" war darin zu lesen. "Bringt mich in ein Tierheim. Mein Name ist Lola", stand ferner auf dem Zettel geschrieben. Hunde "Unsichtbare Hündin" findet einfach keine Familie: Tierpfleger haben herzerwärmende Idee! Lola wurde vorübergehend von den tierfreundlichen Polizisten aufgenommen, die auf Facebook einen Beitrag posteten, um die "Besitzer" der Hündin zu finden. "Am 25. August antwortete unsere Abteilung am Moundview Park auf eine Meldung über einen frei laufenden Hund", schrieb die Polizei und postete ein Foto von Lola und der Notiz auf ihrer Facebook-Seite. Polizei hegt schlimmen Verdacht: Wurde Hündin Lola ausgesetzt? Könnte das die Handschrift eines Kindes sein? Noch hat die Polizei Lolas Besitzer nicht gefunden. Der Grund für ihr Auftauchen mit Hilfe-Notiz bleibt weiterhin ein Rätsel. © Screenshot: Facebook/Platteville WI Police Department "Bei der weiteren Untersuchung entdeckte der Beamte diesen Zettel am rosafarbenen Halsband, das der Hund trug", fuhren die Beamten fort. Diesen Hintergrund zu untersuchen dürfte ihnen besonders wichtig sein, denn die Notiz ist ein Indiz dafür, dass Lola ausgesetzt wurde. In Platteville ist dies allerdings eine Straftat. Deshalb bat die Polizei bei der Suche nach den Besitzern der Hündin nun um Hilfe: "Wir bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach Lolas ursprünglichen 'Besitzern'. Wir würden gerne mit ihnen sprechen. Vielen Dank im Voraus", schrieben sie. Hunde Fieser Tierquäler macht Jagd auf Hunde: Süße Fellnase stirbt an Giftköder! Einen ersten Verdacht äußerten die Beamten nicht. Aber in den Kommentaren unter dem Beitrag, der viele Tierfreunde rührte, vermuten einige, die Notiz könne von einem Kind geschrieben worden sein. Lola, von der anhand ihres Bildes vermutet wird, ein Beagle-Mischling sein zu können, hat sogar schon Adoptionsanfragen unter dem Post der Polizei bekommen. Sollten sich ihre Besitzer nicht finden, ist ihr ein neues liebevolles Zuhause also sicher.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshots: Facebook/Platteville WI Police Department (2)