Süßer Junghund von Straße geholt, Tierarzt macht traurige Entdeckung
Kassel - Der etwa ein Jahr alte Rüde Rock aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ist ein wirklich ganz bezaubernder und auch sehr süßer Vertreter seiner Art, muss aber mit einer nicht unwesentlichen gesundheitlichen Einschränkung zurechtkommen.
Rock stammt aus Rumänien. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, wurde der kleine Kerl dort wie so viele Welpen und Junghunde auf der Straße gefunden und in das Partnertierheim der "Wau-Mau-Iseln" in Brasov gebracht.
Bei der Untersuchung durch den Tierarzt musste dieser leider feststellen, dass Rock eine alte Beckenfraktur hat. Sehr wahrscheinlich wurde er von einem Auto angefahren. Und diese schlecht verheilte Verletzung schränkt ihn jetzt sein Leben lang ein.
Nach Kassel kam er, weil Fundhunde in Rumänien bedauerlicherweise so gut wie keine Hoffnung haben dürfen, irgendwann vermittelt zu werden.
Zwar sei das Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel", das privat geführte "Victory Shelter", ein internationales Vorzeigeprojekt, welches unter anderem das ganze Jahr über kostenlose Kastrationen anbietet.
Doch dies sei lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nach wie vor sei die Zahl der herrenlosen Streuner immens.
Der überaus unkomplizierte Rüde liebt es zu kuscheln
Wegen der schlechten Aussichten auf Vermittlung übernimmt die "Wau-Mau-Insel", wann immer es die eigenen Kapazitäten zulassen, Tiere aus Rumänien, um für sie hierzulande ein neues, schönes Zuhause zu finden.
So auch Rock, der laut der Webseite ein sehr menschenbezogener und aufgeschlossener Hund sei, der von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen könne. In ihm erhalte man einen überaus angenehmen und durch und durch unkomplizierten Begleiter für den Alltag, heißt es,
Allerdings sollte wegen Rocks gesundheitlichen Problemen sein neues Zuhause am besten ebenerdig liegen.
Zudem kann Rock leider nicht sofort vermittelt werden. Da er sich erst seit Kurzem im Tierheim in Kassel befindet, muss er zunächst noch den Eingangscheck beim Tierarzt absolvieren und es wird ein Reisekrankheitenprofil angefertigt.
Kennenlernen darf man den jungen Rüden aber schon jetzt. Interessenten können sich gerne mit der Wau-Mau-Insel über das Kontaktformular oder über die Rufnummer 0561/8615680 in Verbindung setzen.
Telefonzeiten sind von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel