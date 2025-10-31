Süßer Junghund von Straße geholt, Tierarzt macht traurige Entdeckung

Kassel - Der etwa ein Jahr alte Rüde Rock aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ist ein wirklich ganz bezaubernder und auch sehr süßer Vertreter seiner Art, muss aber mit einer nicht unwesentlichen gesundheitlichen Einschränkung zurechtkommen.

Im Tierheim stellte der Tierarzt bei Rock eine alte Beckenfraktur fest, die den kleinen Kerl leider sein Leben lang einschränken wird. © Bild-Montage: Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Rock stammt aus Rumänien. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, wurde der kleine Kerl dort wie so viele Welpen und Junghunde auf der Straße gefunden und in das Partnertierheim der "Wau-Mau-Iseln" in Brasov gebracht.

Bei der Untersuchung durch den Tierarzt musste dieser leider feststellen, dass Rock eine alte Beckenfraktur hat. Sehr wahrscheinlich wurde er von einem Auto angefahren. Und diese schlecht verheilte Verletzung schränkt ihn jetzt sein Leben lang ein.

Nach Kassel kam er, weil Fundhunde in Rumänien bedauerlicherweise so gut wie keine Hoffnung haben dürfen, irgendwann vermittelt zu werden.

Zwar sei das Partnertierheim der "Wau-Mau-Insel", das privat geführte "Victory Shelter", ein internationales Vorzeigeprojekt, welches unter anderem das ganze Jahr über kostenlose Kastrationen anbietet.

Doch dies sei lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nach wie vor sei die Zahl der herrenlosen Streuner immens.