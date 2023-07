Klein aber oho! Darum muss sich der süße "Benchi" jetzt ein neues Zuhause suchen

Frankfurt am Main - Der süße Malteser-Rüde "Benchi" ist im Frankfurter Tierheim gelandet, weil seine Vorbesitzer mit ihm schlichtweg überfordert waren. Jetzt hofft er, bald ein neues Zuhause zu finden.

"Benchi" ist ein niedlicher kleiner Kerl, der aber unterhalten werden will. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Denn, wie die Mitarbeiterinnen des Tierheims betonen, wollen auch kleine, niedliche Hunde beschäftigt und ausgelastet werden; und der knapp ein Jahr alte "Benchi" soll ein richtiger Wirbelwind sein. "Wer diesen süßen Racker adoptiert, wird gewiss keine Langeweile haben", heißt es.

Demnach tobt und spielt er für sein Leben gerne, er liebt es spazieren zu gehen und er ist sehr, sehr neugierig. Auf der anderen Seite kuschelt und schmust er aber auch sehr viel.

Allerdings hat "Benchi" laut den Tierpflegern eben noch einigen zu lernen, da in seinem bisherigen Zuhause vieles offensichtlich zu kurz kam. So müsse er noch die Grundkommandos üben und trainieren, an der Leine zu gehen. Auch sei er noch nicht ganz stubenrein.

Deshalb würden die Mitarbeiterinnen es gerne sehen, wenn der Kleine in einen Haushalt käme, in dem bereits ein Hund vorhanden ist.

So hätte er einerseits einen Partner zum Spielen und Toben und andererseits ein Vorbild, bei dem er sich abschauen könne, wie das Hundes-ABC funktioniert.