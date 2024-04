Norbert fand sein Glück, doch dann schlug das Schicksal gnadenlos zu

Fulda - Die Umstände, warum der sechs Jahre alte Leonberger-Rüde Norbert wieder im Tierheim in Fulda gelandet ist, sind wirklich sehr tragisch.

Es habe dann zwar Überlegung gegeben, dass der Rüde in seinem Zuhause bleiben kann. Dies sei auch getestet worden, aber letztlich sei diese Möglichkeit keine sinnvolle Alternative gewesen und Norbert kam wieder ins Tierheim.

Zu allem Überfluss war der Rüde laut dem Tierheim auch noch bei der Reanimation seines Frauchens dabei, was Norbert natürlich nur ganz schwer verkraftet.

Und wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, machte Norbert beständig Fortschritte. Das hätten seine neuen Halter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihrem regelmäßigen Feedback mitgeteilt. Doch dann verstarb Norberts Frauchen ganz plötzlich und unerwartet.

Da Norbert nicht gerade zu den einfachsten Vertretern seiner Rasse zählt, war man im Tierheim wirklich froh, ihn an ein hundeerfahrenes, neues Zuhause vermittelt zu haben.

Norbert verteidigt laut dem Tierheim Haus und Hof, auch wenn dies gar nicht notwendig ist. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Jetzt hofft man dort, ihn doch noch einmal an passende Menschen vermitteln zu können. Diese sollten aber auf jeden Fall schon viel Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen.

Denn wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, benötigt der 70 Kilogramm schwere Riese souveräne Halter, die Norbert leiten können, ohne allerdings zu viel Druck auf ihn auszuüben. Ansonsten treffe er die Entscheidungen selbst.

Das könne durchaus schwierig werden, da er seine Menschen, Haus und Hof beschützen wolle und dies eben auch in Situationen tue, in denen das überhaupt nicht notwendig ist. An aus seiner Sicht stabile Personen gebe er aber gerne die Verantwortung ab.

Darüber hinaus ist Norbert laut dem Tierheim ein entspannter und ruhiger Kerl. Große Wanderungen oder beim Jogging mitlaufen sind auch eher nicht so sein Ding.



Menschen, die ihn gerne adoptieren würden, werden gebeten, mit dem Tierheim in Fulda einen Termin zu vereinbaren. Das geht telefonisch unter der Nummer 0661-607413 oder per E-Mail an info@tierheim-fulda.de.