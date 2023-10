Die kleine "Erica" war ein Straßen-Welpe, jetzt hofft sie auf ein richtiges Zuhause

Die kleine "Erica" muss zwar noch viel lernen, würde dies aber am liebsten in einem neuen Zuhause tun. © er Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Dennoch hoffen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass das putzige schwarze Hündchen bald ein neues, liebevolles Zuhause findet.

"Erica" stammt aus Rumänien, wo sie auf der Straße gelebt hat. Von dort aus brachten Tierfreunde sie in ein privates rumänisches Tierheim, eines der Partnertierheime der "Wau-Mau-Insel".

Da es laut dem Kasseler Tierheim in Rumänien leider so gut wie unmöglich ist, einen Hund aus dem Tierheim adäquat zu vermitteln, ist das Hunde-Mädchen nun also gemeinsam mit einigen "Hundekumpels" - wie die Mitarbeiter schreiben - im nordhessischen Kassel gelandet, um dort jetzt ihr Glück zu finden.

Anfangs habe sie, nachdem man sie von Straße geholt hatte, einige Hautprobleme gehabt. Diese seien aber glücklicherweise mittlerweile abgeheilt.

Jetzt fehle eigentlich nur noch das passende Zuhause und das sollte eigentlich gar nicht so schwer zu finden sein. "Erica" sei durch und durch ausgesprochen liebenswert und begrüße jeden offen und freundlich.