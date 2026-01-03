Junghund einsam im Keller gehalten: Wird für Felix endlich alles gut?

Koblenz - Der kleine, zehn Monate alte Mischling Felix aus dem Tierheim in Koblenz hatte leider bislang in seinem Leben kein Glück.

Gegenüber fremden Menschen ist Felix erst einmal sehr zurückhaltend. © Tierschutzverein Koblenz u.U. e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, wurde Felix von seinen Vorbesitzern im Garten, in der Garage oder im Keller gehalten.

Von der Welt hat der arme Kerl also bislang noch so gut wie gar nichts mitbekommen, von seinen Menschen in seinem vorherigen Zuhause im Übrigen auch nicht.

Das habe schließlich dazu geführt, dass der einsame Junghund beständig versuchte, durch Bellen auf sich aufmerksam zu machen. Und das habe zur Folge gehabt, dass sich die Nachbarn seiner Vorbesitzer immer öfter über den Lärm beschwert hatten, heißt es auf der Webseite.

So hätten seine vorherigen Halter ihn schließlich im Tierheim abgegeben, nachdem es ihnen nicht gelungen sei, den Kleinen über Kleinanzeigen zu verkaufen.

Dort zeige sich Felix gegenüber fremden Menschen zurückhaltend und orientiere sich sehr an anderen Hunden. Da er sich ohne einen Artgenossen häufig überfordert zeige und sich alleine fühle, wird er nur an einen Haushalt vermittelt, in dem bereits ein passender Hund lebt.

Und da er aufgrund seines Alterns noch nicht kastriert wurde, sollte es sich dabei nicht um eine ebenfalls nicht kastrierte Hündin handeln.