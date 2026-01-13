Bulldogge auf Wohnungssuche: Wer kümmert sich um Pfundskerl Sheldon?
Würzburg - Gemeinsam mit seinen Brüdern James und Tom ist Old English Bulldog Sheldon ins Würzburger Tierheim gekommen und darf jetzt vermittelt werden - wie übrigens auch seine Geschwister.
Die Jungs sind alle etwa drei Jahre alt und kastriert. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, ist Sheldon der selbstbewussteste der Brüder. Das habe dafür gesorgt, dass der nette Kerl es deutlich leichter hatte, mit seiner neuen Umgebung klarzukommen.
Gelernt habe er in seinem bisherigen Leben allerdings leider noch nicht allzu viel.
Seine neuen Menschen sollten also in jedem Fall genügend Zeit und auch das Interesse daran mitbringen, ihm noch einiges beizubringen und bestenfalls mit ihm eine Hundeschule zu besuchen.
An der Leine laufe er gut. Allerdings könne er es ab und zu einfach nicht lassen, andere Hunde ein wenig anzupöbeln. Hier bräuchte Sheldon also auf jeden Fall noch etwas Training.
Auch bleibe er nur sehr ungern alleine zu Hause. Dies müsse bei Bedarf ebenfalls mit dem Rüden in kleinen Schritten eingeübt werden.
Bulldog Sheldon und seine Brüder kamen leider in keinem guten Gesundheitszustand ins Tierheim
Darüber hinaus sei er ein überaus netter und unkomplizierter Hund. Menschen gegenüber sei er immer sehr offen, genieße Aufmerksamkeit und Kuscheleinheiten. Er sei freundlich, neugierig und freue sich einfach riesig darüber, bei seinen Menschen zu sein und mit ihnen gemeinsam etwas zu unternehmen.
Allerdings seien alle drei Hunde in keinem sonderlich guten Gesundheitszustand im Tierheim abgegeben worden, heißt es auf der Webseite.
Ein Grund sind die für Bulldoggen typischen Merkmale einer Qualzucht wie die verkürzte Nase und die Hautfalten, die zu Atemproblemen und Hautkrankheiten führen können.
Ihr möchtet Sheldon - oder auch einen seiner Brüder - adoptieren? Dann könnt Ihr Euch gerne über die Rufnummer 0931-84324 beim Tierheim melden. Das Telefon ist von 11 bis 12 Uhr sowie ab 13 Uhr besetzt.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V.