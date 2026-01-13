Bulldogge auf Wohnungssuche: Wer kümmert sich um Pfundskerl Sheldon?

Würzburg - Gemeinsam mit seinen Brüdern James und Tom ist Old English Bulldog Sheldon ins Würzburger Tierheim gekommen und darf jetzt vermittelt werden - wie übrigens auch seine Geschwister.

Sheldon würde gerne noch so einiges lernen, was er für ein schönes Hundeleben benötigt. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Die Jungs sind alle etwa drei Jahre alt und kastriert. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, ist Sheldon der selbstbewussteste der Brüder. Das habe dafür gesorgt, dass der nette Kerl es deutlich leichter hatte, mit seiner neuen Umgebung klarzukommen.

Gelernt habe er in seinem bisherigen Leben allerdings leider noch nicht allzu viel.

Seine neuen Menschen sollten also in jedem Fall genügend Zeit und auch das Interesse daran mitbringen, ihm noch einiges beizubringen und bestenfalls mit ihm eine Hundeschule zu besuchen.

An der Leine laufe er gut. Allerdings könne er es ab und zu einfach nicht lassen, andere Hunde ein wenig anzupöbeln. Hier bräuchte Sheldon also auf jeden Fall noch etwas Training.

Auch bleibe er nur sehr ungern alleine zu Hause. Dies müsse bei Bedarf ebenfalls mit dem Rüden in kleinen Schritten eingeübt werden.