Verzweifelte Tierschützer bitten um Hilfe für kleine Stella: "Man kann nur hoffen und beten"

Dipperz - Die Hoffnung, dass sich der Zustand der todkranken Jack-Russell-Terrier-Hündin Stella durch eine Bluttransfusion bessern könnte, hat sich leider zerschlagen.

Trotz einer Bluttransfusion hat sich der Zustand der kleinen Stella nicht merklich gebessert. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Wir sind jetzt am zehnten Tag nach der Transfusion und es stabilisiert sich eigentlich nichts", sagt Tierschützerin Anke Hofmann im Gespräch mit TAG24. Anke ist Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz, der sich neben vielen anderen "Notfellchen" auch um Stella kümmert.

"Man kann nur hoffen und beten, denn sie schwebt immer noch in Lebensgefahr, da neue rote Blutkörperchen noch nicht gebildet werden", fährt Anke fort.

Vor einigen Tagen lag Stellas Hämatokrit-Wert, also der Anteil der roten Blutkörperchen, plötzlich im lebensbedrohlich niedrigen Bereich. Es wurde bei ihr die schwere Autoimmunerkrankung IMHA diagnostiziert, bei der das eigene Immunsystem die roten Körperchen zerstört. Der Auslöser der Krankheit ist nach wie vor unklar.

Ein Besuch in einer Tierklinik in Frankfurt sollte nun weitere Aufschlüsse darüber geben, wie man Stella letztlich helfen kann. Denn eine weitere Transfusion sei nur schwer möglich, da Stella durch die erste Antikörper gebildet haben könnte, erklärt die Tierschützerin.