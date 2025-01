Welt von Dackel-Opa brach urplötzlich zusammen: Was Eddie dann geschieht, ist wundervoll

Gießen - Stell Dir vor, Du würdest bis in Deine letzten Jahre hinein an ein und demselben Ort leben und urplötzlich wirst Du ohne ersichtlichen Grund aus Deinem gewohnten Umfeld gerissen. So ähnlich erging es Dackel-Mix-Rüde Eddie erst kürzlich. Doch seine Geschichte hat ein wundervolles Happy End!

Angesichts dieses Kulturschocks brach für den Vierbeiner wahrlich eine Welt zusammen, wie die Tierfreunde mitteilten. Das Verhalten des kleinen Rüden machte das umso deutlicher. Ganz alleine und völlig verzweifelt saß er in den abgelegensten Ecken des Tierheims, kam schließlich in eine Pflegestelle.

Wer den einstigen Mitbewohnern des glückseligen Dackel-Opas ebenfalls ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten möchte und an einem der Tierheimbewohner Interesse zeigt, der kann sich gerne mit dem Tierheim in Gießen unter der Rufnummer 0641/52251 sowie per E-Mail in Verbindung setzen.

Besetzt ist das Telefon montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie montags bis samstags von 15 bis 17 Uhr.