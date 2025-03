Wo ist denn die Husky-Mama dieser Welpen? Antwort sorgt für mächtig Gelächter

Ontario (Kanada) - So lustig kann eine Welpen-Rettung sein: Seit Anfang der Woche geht auf TikTok ein Video viral, in dem eine Straßenhündin mit ihrem Nachwuchs gerettet wird. Grund dafür ist die Hundemutter höchstselbst.

Schließlich schwenkt die Kamera in eine Ecke. Dort sitzt die Fellnase in einem Karton. Kaum ist die Kamera auf sie gerichtet, versucht sich die Hündin auch darin noch zu verstecken.

Husky-Mama Misty verschanzt sich in einem Karton. In diesem Moment hat sie augenscheinlich Null Bock auf ihre Welpen. © TikTok/Screenshot/northernreachnetwork

Hunde-Mama Misty sei stark untergewichtig gewesen, erzählte die Tierschützerin. "Sobald sie in Sicherheit war und sah, dass ihre Babys einen sicheren, abgeschlossenen Bereich hatten, machte sie ein wohlverdientes Nickerchen."

Der Rückzug von ihren Welpen war aber nur von kurzer Natur. Misty kümmert sich in der Regel rührend um ihre Kleinen. Allerdings hat auch sie ihre ganz eigenen Bedürfnisse.

"Misty hat jetzt einen Bereich, in dem sie jederzeit leicht hinüberhüpfen kann, um ihre Babys zu füttern. Gleichzeitig hat sie aber auch einen Ort, an dem ihre Babys nicht ständig an ihr futtern, sodass sie sich in Ruhe erholen kann", erklärte die Kanadierin dem US-Magazin.

Wie es mit den Hunden jetzt weitergeht, ist offen. Eines ist zumindest sicher: Sie leben bei ehrenamtlichen Helfern und nicht in einem Tierheim. Denn das hat das Northern Reach Network ganz bewusst nicht.