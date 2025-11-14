Baby weint bitterlich: Reaktion von Katze berührt so viele
Kalifornien (USA) - Manche TikTok-Videos funktionieren nur dank Untertiteln. Das dürfte auch in diesem Fall so sein. Denn was eine Katze aus Kalifornien darin zeigt, benötigt eine Erklärung. Diese fällt allerdings so zuckersüß aus, dass der Clip seit Anfang November steil viral geht.
Die nur neun Sekunden lange Aufnahme zeigt zunächst, wie sich die Samtpfote auf einem Bett auf den Rücken legt. Dann schwenkt die Kamera zu einem bitterlich weinenden Baby, anschließend noch einmal zur Katze.
Wer nun die Untertitel liest, versteht erst, was das Video zum viralen Hit macht: "Jedes Mal, wenn unser Baby weint, dreht sich unsere Mama-Katze auf den Rücken, um ihm Milch anzubieten."
Diese Erklärung berührt so viele TikTok-User, dass inzwischen 1,6 Millionen Klicks zusammengekommen sind, dazu mehr als 380.000 Likes.
In einem Interview mit Newsweek haben die frischgebackenen Eltern Jack und Kylie diese Woche verraten, dass ihre Katze genau die gleiche Geste gemacht habe, als sie selbst Nachwuchs hatte.
Ganz so rund, wie es im Clip aussieht, seien die ersten Wochen mit dem Baby und der Fellnase aber nicht verlaufen.
Virales TikTok-Video zeigt süßen Moment mit Katze und Baby
Katze darf Neugeborenes noch nicht berühren: "Mit zwei Monaten werden wir es zulassen"
So habe die Samtpfote in den ersten 14 Tagen Sicherheitsabstand zu dem Säugling gehalten, erzählte das Paar dem US-Magazin. Sie sei neugierig, aber auch zurückhaltend gewesen.
"Das Baby ist jetzt einen Monat alt und die Katzenmutter folgt uns auf Schritt und Tritt. Wenn sie nicht in der Nähe ist, kommt sie angerannt, sobald das Baby nach Nahrung schreit, und legt sich sofort hin, genau wie sie es bei den Schreien ihrer Kätzchen getan hat", erzählte Kelly.
"Wir lassen sie das Baby allerdings noch nicht berühren. Aber mit zwei Monaten werden wir es zulassen", fügte die junge Mutter hinzu.
Unterdessen postet die stolze Mutter zahlreiche weitere Videos auf TikTok. Wer von dem Baby nicht genug bekommen kann, darf sich also auf Nachschub freuen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/winterbaby4200