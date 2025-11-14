Baby weint bitterlich: Reaktion von Katze berührt so viele

Kalifornien (USA) - Manche TikTok-Videos funktionieren nur dank Untertiteln. Das dürfte auch in diesem Fall so sein. Denn was eine Katze aus Kalifornien darin zeigt, benötigt eine Erklärung. Diese fällt allerdings so zuckersüß aus, dass der Clip seit Anfang November steil viral geht.

Die Katze rollt sich auf den Rücken, als das Baby weint. Was soll das bedeuten? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/winterbaby4200

Die nur neun Sekunden lange Aufnahme zeigt zunächst, wie sich die Samtpfote auf einem Bett auf den Rücken legt. Dann schwenkt die Kamera zu einem bitterlich weinenden Baby, anschließend noch einmal zur Katze.

Wer nun die Untertitel liest, versteht erst, was das Video zum viralen Hit macht: "Jedes Mal, wenn unser Baby weint, dreht sich unsere Mama-Katze auf den Rücken, um ihm Milch anzubieten."

Diese Erklärung berührt so viele TikTok-User, dass inzwischen 1,6 Millionen Klicks zusammengekommen sind, dazu mehr als 380.000 Likes.

In einem Interview mit Newsweek haben die frischgebackenen Eltern Jack und Kylie diese Woche verraten, dass ihre Katze genau die gleiche Geste gemacht habe, als sie selbst Nachwuchs hatte.

Ganz so rund, wie es im Clip aussieht, seien die ersten Wochen mit dem Baby und der Fellnase aber nicht verlaufen.