Er ist blind und hat epileptische Anfälle: Wer gibt Kater Cookie eine Chance?

Hamburg - Er hat ein alles andere als einfaches Leben: Kater Cookie aus dem Tierheim in Hamburg hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - unterkriegen lässt er sich davon aber nicht.

Kater Cookie aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Stubentiger am 3. Dezember des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde er demnach am 5. Mai 2025.

Das Päckchen, das der Europäisch-Kurzhaar-Kater zu tragen hat, ist schwer: Er ist blind und hat epileptische Anfälle, aufgrund derer er sein Zuhause verlor. Dank täglicher Medikamente geht es Cookie mittlerweile den Umständen entsprechend gut.

Klar ist aber: Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft auf regelmäßige Medikamente angewiesen sein und Tierarztbesuche werden ihn sein Leben lang begleiten - darüber sollten sich auch Interessenten im Klaren sein.

Generell braucht der Vierbeiner viel Aufmerksamkeit von seinen Bezugspersonen. An sein Futter stellt er zudem aufgrund seiner Erkrankungen ebenfalls ein wenig höhere Ansprüche.