Er ist blind und hat epileptische Anfälle: Wer gibt Kater Cookie eine Chance?
Hamburg - Er hat ein alles andere als einfaches Leben: Kater Cookie aus dem Tierheim in Hamburg hat mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen - unterkriegen lässt er sich davon aber nicht.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Stubentiger am 3. Dezember des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde er demnach am 5. Mai 2025.
Das Päckchen, das der Europäisch-Kurzhaar-Kater zu tragen hat, ist schwer: Er ist blind und hat epileptische Anfälle, aufgrund derer er sein Zuhause verlor. Dank täglicher Medikamente geht es Cookie mittlerweile den Umständen entsprechend gut.
Klar ist aber: Er wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft auf regelmäßige Medikamente angewiesen sein und Tierarztbesuche werden ihn sein Leben lang begleiten - darüber sollten sich auch Interessenten im Klaren sein.
Generell braucht der Vierbeiner viel Aufmerksamkeit von seinen Bezugspersonen. An sein Futter stellt er zudem aufgrund seiner Erkrankungen ebenfalls ein wenig höhere Ansprüche.
Hamburger Tierschutzverein stellt Kater Cookie auf Instagram vor
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Kater Cookie lässt sich von seinen Erkrankungen nicht unterkriegen
Trotz seiner gesundheitlichen Baustellen verhält sich Cookie im Alltag aber wie ein typischer junger Kater: Er tobt und spielt gerne, auch mal etwas gröber, hat viel Energie und möchte beschäftigt werden.
Gleichzeitig zieht er eine ruhige Umgebung grundsätzlich vor. Ideal wäre ein Zuhause mit einem Balkon, damit der Stubentiger frische Luft schnuppern und die Sonne auf seinem Fell spüren kann. Kinder unter 12 Jahre sollte es optimalerweise nicht geben.
Bis Cookie ein richtiges Zuhause findet, freut er sich laut seinen Pflegern auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt dem Kater eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.