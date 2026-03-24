Es geht bei Kater Besen um Leben und Tod: "Fühlt sich wie kleines Wunder an"

Dipperz - Dieser Kater gibt nicht auf! Die feline infektiöse Peritonitis, kurz FIP, war über einen langen Zeitraum hinweg ein Todesurteil. Ein Medikament gibt Katzen inzwischen eine echte Chance. Bei Besen läuft die Therapie seit 126 Tagen.

Kater Besen kämpft um sein Leben ... © privat

Noch vor ein paar Wochen sah es alles andere als gut im Kampf um das Leben des Kleinen aus. Das hat sich nun allerdings glücklicherweise geändert.

Hinter Besen und den engagierten Tierschützern der "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" liegt laut der Vorsitzenden des Vereins, Anke Hofmann, ein schwerer Weg, der länger, anstrengender und oftmals auch emotional schwerer gewesen sei, als alle es erwartet hätten.

Entsprechend groß ist momentan die Freude bei Hofmann. "Besen ist aktuell stabil. Seine Blutwerte sind gut und auch seine Lymphknoten haben sich wieder normalisiert", schildert sie TAG24. Daran sei vor Wochen schlichtweg nicht zu denken gewesen.

Gerade bei FIP sei diese Entwicklung alles andere als selbstverständlich. "Für uns fühlt es sich im Moment einfach wie ein kleines Wunder an."

Die Therapie brauche zwar weiterhin Zeit, Geduld und Kraft, "aber im Moment sind wir einfach unendlich dankbar für diesen positiven Weg". Besen kann bei all dem Kampf endlich einfach mal Katze sein. "Er frisst, er spielt, er ist da."